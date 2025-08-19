กัมพูชาใช้ชาวบ้าน รุกล้ำอธิปไตยไทย-ตรวจระเบิดแล้วกว่า 800 จุด-ไม่ต้องซื้อโหวต 10 กิโล-เร่งแก้กฎหมายอี-โดเนชัน-กัมพูชาสวมรอยสินค้าไทย

กัมพูชาใช้ชาวบ้าน รุกล้ำอธิปไตยไทย
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีชาวกัมพูชาร้องเรียนเรื่องการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว อ้างว่าเป็นดินแดนของตน แท้จริงเป็นอาณาเขตของไทย รอยต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างหลักเขตแดนที่ 46 และ 47 โดยในอดีตเมื่อเกิดสงครามภายในกัมพูชา พ.ศ.2520 รัฐบาลไทยให้ราษฎรกัมพูชาอพยพมาอยู่ในเขตไทยชั่วคราว เพื่อแสดงน้ำใจ แต่เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ ราษฎรกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมกลับประเทศ การตั้งแนวรั้วลวดหนามเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กำลังพล ป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้ทุ่นระเบิดทำร้ายฝ่ายไทย พบ กัมพูชาละเมิดข้อตกลงในพื้นที่อ้างสิทธิ์ สนับสนุนให้ราษฎรสร้างถิ่นฐานถาวร มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ใช้ประชาชนออกหน้ารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับทหาร มีการวางแผนเป็นระบบ หากไทยดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด จะนำไปบิดเบือนทำลายความน่าเชื่อถือไทย เพื่อขอความเห็นใจสังคมโลกอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
ตรวจระเบิดแล้วกว่า 800 จุด
พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เผย ระดมกำลังหลายหน่วยงานเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา คือ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.บุรีรัมย์ มีกำลังพลปฏิบัติงาน 15 ชุด โดยตรวจสอบแล้วกว่า 800 จุด และจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะปลอดภัยทั้งหมด
ไม่ต้องซื้อโหวต 10 กิโล
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) เผย ไม่จำเป็นต้องซื้อเสียงโหวต 10 กิโลกรัม ท้าฝ่ายค้านกล้าๆ หน่อย รีบแจ้งดีเอสไอ หลังพรรคประชาชนอ้างมีการซื้อตัว สส.แลกโหวต 10 กิโลกรัม อย่าโก่งค่าตัว ปั้นวาทกรรมการเมือง มั่นใจไม่มีคนเชื่อ
เร่งแก้กฎหมายอี-โดเนชัน
นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร เผย กรมอยู่ระหว่าง ปรับปรุงกฎหมายการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้วัด มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การต่างๆ ซึ่งผู้บริจาคที่ได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีต้องใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(อี-โดเนชัน) ของกรมสรรพากรเท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เพื่อความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็ว
กัมพูชาสวมรอยสินค้าไทย
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาตรวจพบ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นมแก้บาร์โค้ดหลายรายการอย่างผิดกฎหมาย หลอกประชาชนให้เข้าใจผิดว่า ผลิตในกัมพูชาทั้งที่จริงผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีผู้นำเข้าจำนวนมากนำผลิตภัณฑ์จากจีน เวียดนาม ไทย และประเทศอื่น ติดฉลากใหม่เพื่ออ้างว่าผลิตในกัมพูชา