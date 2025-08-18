เขมรเดินเกมปลุกม็อบ "ภูมิธรรม"บอกต้องรอคุย-พร้อมสอบซื้อ สส.10 กิโล-ยกเลิกใบอนุโมทนาลดภาษี-หวังนักท่องเที่ยวดันเศรษฐกิจ

เขมรเดินเกมปลุกม็อบ "ภูมิธรรม"บอกต้องรอคุย
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เผยกรณีฝ่ายกัมพูชาใช้มวลชนกดดันปลุกปั่นยั่วยุทหารไทยแนวชายแดน ต้องรอให้มีการพูดคุย การพูดคุยเรื่องเขตแดนไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว หากกัมพูชาบุกรุกมาเราก็ต้องยืนยันในพื้นที่ของเรา ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค(RBC) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่กัมพูชาขอเลื่อนจากวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นวันที่ 27 สิงหาคม 2568 จะถูกบันทึกเรื่อยๆ ว่ากัมพูชาร่วมมือหรือไม่ ยังมีการประชุมอีกหลายระดับ ทั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(JBC) และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) ส่วนกรณีชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ที่มีชาวกัมพูชาอพยพมาสร้างหมู่บ้าน ไม่ยอมออกจากพื้นที่ ตามข้อตกลงหยุดยิงคือ ใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น ซึ่งจะต้องพูดคุยอีกครั้ง ตอนนี้วางแนวรั้วลวดหนามแล้ว ชาวกัมพูชาไม่สามารถเข้ามาได้
พร้อมสอบซื้อ สส. 10 กิโล
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำ เป็นหน้าที่วิปรัฐบาลทำให้องค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่ง สส.ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง พร้อมตรวจสอบข่าวซื้อตัว สส. 10 กิโลกรัม หากมีหลักฐานยื่นเป็นเอกสาร มีตัวตนผู้ยื่นที่จะรับผิดชอบได้
นอมินีศูนย์เหรียญทุบไทย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์ ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา พบ บริษัทนอมินีต่างชาติ 46,000 แห่ง เป็นค้าปลีกข้ามชาติประเภทศูนย์เหรียญ ต้องปราบปรามให้เด็ดขาด เพื่อประโยชน์คนไทยและร้านค้า เตรียมผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับนอมินี ให้เป็นกฎหมายเข้ามูลฐานความผิดยึดทรัพย์
ยกเลิกใบอนุโมทนาลดภาษี
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เผย ได้ยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษี หากผู้บริจาคต้องการหักลดหย่อนภาษีต้องใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ของกรมสรรพากรเท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 ซึ่งหากผู้ทำบุญต้องการบริจาคให้วัดโดยตรงและต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็ทำได้ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
หวังนักท่องเที่ยวดันเศรษฐกิจ
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ เผย สภาพัฒน์ปรับจีดีพีปี 2568 ขยายตัว 2% จากเดิม 1.8% เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนฟื้นตัว การท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง คาดปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 33 ล้านคน