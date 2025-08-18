เขมรตุนทุ่นระเบิด 3.7 พันลูกอ้างใช้ฝึก-ไปให้เห็นกับตา-รอผลประชุม GBC-ญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือ-รำลึกพะยูน "มาเรียม"

เขมรตุนทุ่นระเบิด 3.7 พันลูกอ้างใช้ฝึก
พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวบิดเบือนในสื่อของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ยืนยัน ทุ่นระเบิดที่กำลังพลไทยเหยียบ เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ใหม่ทั้งหมด ถูกวางแบบพร้อมใช้งาน ถอดอุปกรณ์ Safety กลบพรางอย่างแนบเนียน สภาพทุ่นใหม่ ตัวอักษรคมชัด สปริง เข็มแทงชนวน ชิ้นส่วนภายในใหม่สมบูรณ์ ไม่ใช่ทุ่นเก่าตามที่กัมพูชาอ้าง โดยเอกสารรายงานอนุสัญญาออตตาวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 ระบุชัดเจนกัมพูชาครอบครองทุ่นระเบิด PMN-2 และชนิดอื่น รวมกว่า 3,700 ลูก ไม่ทำลายอ้างใช้ฝึกต่อ แต่ลักลอบนำทุ่น PMN-2 มาวางในเขตอธิปไตยไทย เป็นการละเมิดอนุสัญญาอย่างร้ายแรง สามารถเอาผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศได้
ไปให้เห็นกับตา
กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว 8 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ลงพื้นที่ ช่องอานม้า ฐานกฤษณา ฐานช่องจุ๊ปตะโมก เพื่อดูพื้นที่จริงที่กำลังพลไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหาร และรับทราบข้อเท็จจริงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา
รอผลประชุม GBC
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะผอ.ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เผย รอฟังผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC) วันที่ 8-10 ก.ย. นี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดฉากทัศน์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกำหนดฉากทัศน์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในห้วงเวลาต่อไป
ญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เผยหลังลงพื้นที่สังเกตการณ์ใกล้ชายแดนกัมพูชาใน จ.ศรีสะเกษ ยืนยัน พร้อมให้ความร่วมมือ หวังว่าจะไม่มีความสูญเสียจากทุ่นระเบิดมากไปกว่านี้ และปรารถนาให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ความสงบสุขในเร็ววัน ผ่านการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจัง
รำลึกพะยูน "มาเรียม"
วันอนุรักษ์พะยูน รำลึกมาเรียม กินขยะพลาสติกตาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสถิติแค่ต้นปี 2568 พะยูนตายแล้วกว่า 13 ตัว รวม 5 ปีที่ผ่านมา ตายไปแล้วกว่า 145 ตัว แต่มีพะยูนเกิดใหม่แค่ปีละ 17 ตัว หากการตายยังสูงกว่าการเกิด พะยูนไทยอาจเสี่ยงสูญพันธุ์ในอนาคต