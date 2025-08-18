"พระอลงกต" หนีตั้งหลัก ปมสีกา โลกหลายใบโผล่ "หมอบี" แอบได้อานิสงส์

"พระอลงกต" ตั้งหลักสู้! ปมฉาวสีกาโลกหลายใบ-เงินบริจาค สังคมจับตาขุดคุ้ยต้นตอปัญหา "หมอบี" แอบได้อานิสงส์? ชาวบ้านจี้แจงปมภูเขากองขยะบริจาคในวัด
ไม่ได้หนีหายไปไหน แค่หนีไปตั้งหลักเท่านั้น คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัด พระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
หลังจากมีข่าวลือสะพัดไปทั่วเมืองว่า หลวงพ่ออลงกต ตัดสินใจหนีแล้ว ด้วยการโพสต์ลอยลอยคำเดียวของ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาคนดัง ด้วยคำว่า หนี
หลวงพ่ออลงกต ปรากฎตัวผ่านวิดีโอคอลถึงสื่อ ว่า อาตมายังอยู่ ไม่ได้โกยเถอะโยม ซะหน่อย
ตอนที่ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกกระชากหน้ากากว่า มาแฝงตัวทำมาหากิน กับเงิน บริจาคของวัดพระพุทธบาทน้ำพุ ก็นับว่าเป็นข่าวใหญ่มากแล้ว
แต่ตอนนี้ทิศทางข่าว ต้องบอกว่า เรื่องของ หมอบี กลายเป็นประเด็นรองไปเลย
สังคมกำลังโฟกัสและขุดคุ้ยไปที่ตัว หลวงพ่ออลงกต ว่านี่แหละ คือต้นตอปัญหาทั้งมวล ไม่ใช่หมอบี
หมอบีว่าแสบแล้ว แต่จริงๆ แล้วสถานการณ์วันนี้บอกว่า เป็นแค่ มือไม้หรือเบี้ย ของหลวงพ่ออลงกตอีกที
หมอบี มีนักร้อง อรอุ๋ง อดีตไอดอลวง BNK48 มาโผล่ร่วมเฟรมด้วย ในฐานะ น้องสาวเมื่อภพชาติที่แล้วของเขา
หลวงพ่ออลงกต ก็ถูกโซเชียล รุมขุดกันกระจุยกระจาย จนมีข่าวลือถึงโลก 3 ใบ ของพระผู้ใหญ่
มีสีกาสาวสวย ลุคไฮโซหลายคน ล้วนแต่ร่ำรวยเป็นพันๆ ล้าน ทุกคนมีสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับวัดพระพุทธบาทน้ำพุ
บางเพจปล่อยข่าวแบบเอาตายว่า พระบางรูปไม่ใช่แค่มีเมียหลายคน แต่มีแม่ยาย มีลูกสาววัย 15 มีชีวิตดี ๆ อยู่บนกองเงินกองทองของวัด มานานแล้ว
ผู้คนสงสัยสีกาเหล่านี้ รวยมาจากไหน รวยด้วยตัวเองหรือรวยจาก เงินบริจาคของชาวบ้าน
นำมาสู่ฉายาแสบๆ คันๆ ในโลกโซเชียล คือ แย้มลพบุรี เทียบเคียงถึงหลวงตาแย้มแห่งวัดไร่ขิง
ขณะที่มีภาพข้าวของ จำนวนมากซึ่ง ชาวบ้านบริจาคให้วัดพระพุทธบาทน้ำพุด้วยแรงศรัทธา กลับถูกทอดทิ้ง เป็นภูเขากองขยะไร้ค่า ในตึกร้างของวัด ยิ่งทำให้หลวงพ่ออลงกต ถูกมองด้วยสายตาทางลบหนักขึ้น
การเลื่อนแถลงชี้แจงกะทันหัน ของหลวงพ่ออลงกต ซึ่งก็คือการหนีไปตั้งหลัก เพื่อเตรียมหลักฐานก่อนนั้น ส่อให้เห็นว่า สถานการณ์ กำลังบีบรัด หลวงพ่ออลงกตอย่างหนัก
ยิ่งกอดผ้าเหลืองแน่นเท่าไร ก็จะยิ่งโดนแรงกระชากผ้าเหลืองที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
เพราะสังคม กำลังเอือมระอาสุดขีดกับโมเดลท้านรก ระหว่างพระผู้ใหญ่ สีกา และการรั่วไหลของเงินบริจาค