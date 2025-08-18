เปิดโผนายพลตำรวจ เพื่อน ผบ.ตร.สยายปีก

เปิดโผโยกย้ายนายพลตำรวจ เพื่อน ผบ.ตร. สยายปีก! ใครขึ้น ใครลง ใครอยู่ที่เดิม? ก.ตร.เคาะแล้ว พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ นั่ง ผบช.ก. พล.ต.ท.สุรพล โยก ผบช.สอท. หลายตำแหน่งสำคัญเปลี่ยนมือ!
การแต่งตั้งที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนนำเข้าก.ตร. ที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่17 สิงหาคม คาดว่าจะมีรายชื่อนายตำรวจและตำแหน่งที่สำคัญดังนี้
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 47 ขยับขึ้นเป็น ผบช.ก.
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผบช.สตม. นรต.รุ่น 41 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.สอท.
พล.ต.ท.ศักดิ์ศิลา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น ผบ.ตร. อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.นิติธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. นรต.รุ่น 47 โยกเป็น ผบช.ตชด.
พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.ส.
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ปส.
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1
พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 42 ขยับเป็น ผบช.ภ.2
พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ. จตร.(สบ.8) นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.ภ.3
พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. นรต.รุ่น 48 เป็น ผบช.ภ.4
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 42 ลูกชาย อดีต ผบ.ตร.อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ.นรต.รุ่น 40 โยกมาเป็น ผบช.ภ.7
พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.ภ.8
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 นรต.รุ่น 39 อยู่ที่เดิม
พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิชย์ รอง ผบช.นรต. นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.รร.นรต.
พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สกบ. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.สกบ.
พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส.
พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 52 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.
พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รอง ผบช.กมค. เป็น ผบช.กมค.
พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.สกพ.
พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.กตร.เป็น ผบช.ก.ตร.
พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ พตร. อยู่ที่เดิม
พล.ต.ท.อาทิชา เปาร์อินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 44 อยู่ที่เดิม