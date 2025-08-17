มติผ่านงบ 69 ปริ่มน้ำ 'แพทองธาร' ไม่ลาออก พร้อมเผชิญหน้าศาล รธน.

แพทองธารยันไม่ลาออก! สู้คดีศาล รธน. พร้อมเผชิญหน้าไต่สวนวันเกิด งบ 69 ผ่านฉลุยแบบปริ่มน้ำ เพื่อไทยมั่นใจเสียงเกินครึ่ง
ยิ่งใกล้ถึงวันชี้ชะตาของสองพ่อลูกตระกูลชินวัตร มีจุดสังเกตที่เห็นได้ว่าทั้ง 'ทักษิณ ชินวัตร' และ 'แพทองธาร ชินวัตร' นายกรัฐมนตรี ดูจะเงียบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของแพทองธารที่จะต้องเตรียมเข้ารับการไต่สวนจากศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดพอดี และรับฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดในวันที่ 29 สิงหาคม
ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ปรากฎรายงานข่าวมาตลอดนายกฯแพทองธาร จะถอดใจลาออกจากตำแหน่งก่อนหรือไม่เพื่อตัดตอนไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี ในประเด็นนี้ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า จากที่ได้พูดคุยกับนางสาวแพทองธารที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.นั้น เห็นท่านบอกว่าจะไปศาลด้วยตัวเอง เพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดี ซึ่งก็ไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ เนื่องจากในส่วนของคดีความ ทางนายกฯ มีทีมทนายดูแลอยู่แล้ว ทุกคนในพรรคก็ทำได้เพียงให้กำลังใจ
"เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของนายกฯ และทุกอย่างก็ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ก็รอดูแล้วกัน ถามว่ากังวลหรือไม่ก็กังวลใจ ทุกคนก็เป็นห่วงในฐานะนายกฯ และในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะหากถูกศาลพิพากษาขึ้นมาอาจส่งผลกระทบทางการเมืองของตัวนายกฯเอง ซึ่งท่านก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งที่ทำไป และได้ยืนยันกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่ง" นายสรวงศ์ ระบุ
ขณะที่ ภาพของการพิจารณางบประมาณ 2569 ที่ปรากฎว่าผ่านการความเห็นชอบจากสภาผู้แทนนราษฎรในลักษณะที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาไม่มากนั้น นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่า รัฐบาลไม่ได้อยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำ หลังจากที่พรรคภูมิใจไทย ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไป เราก็ทราบเสียงของเราอยู่แล้วว่าตัวเลขเราอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่เคยมานั่งนับจริงๆ ว่ามีใครมาบ้าง เพราะบางคนเคยอยู่ฝ่ายค้านมาวันนี้ก็ขอมาอยู่กับฝ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เข้าใจดีว่าเสียงว่าวันนี้เสียงของเราเกินครึ่งมาไม่เยอะ ฉะนั้น ก็ทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น