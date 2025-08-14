ธอส.ลดดอกเบี้ย MRR ต่ำสุดในระบบ มีผล 15 ส.ค.68

ธอส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย 0.25% ต่อปี สอดคล้องดอกเบี้ยนโยบาย ลดภาระด้านที่อยู่อาศัย และกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2568
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี จากปัจจุบัน 6.495% เหลือ 6.245% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ ของ ธอส. ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐอื่น
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า การปรับลดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ ครั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อย ที่เป็นฐานลูกค้าหลักของธนาคาร ลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวด ทำให้มีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.100% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 6.000% ต่อปี ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับตลาด โดย ธอส.ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมไปถึงลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์