ลวดหนามต้องใช้ด่วน ปกป้องทหารรอไม่ได้-กลัวเสียหน้ารัฐบาลไม่ได้ขวาง-ขออาเซียนกดดันกัมพูชา-บี้ตัดงบช่วยการศึกษาเขมร-ขานรับลดต้นทุนการเงิน

ลวดหนามต้องใช้ด่วน ปกป้องทหารรอไม่ได้
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ขอให้กองทัพภาคที่ 2 หยุดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงและให้ขอกับรัฐบาล ยืนยัน ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ แต่การจัดซื้อใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบอาจมีความผิด ที่สำคัญลวดหนามหีบเพลงสเปคที่ทหารใช้ต้องสั่งผลิต ใช้เวลานานขึ้นไปอีก แต่สถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ทันที โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดน ใช้เป็นเครื่องกีดขวางเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และในที่สุ่มเสี่ยงลักลอบเข้าออกของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งประชาชนอยากมีส่วนร่วมให้สิ่งของ กองทัพเคยสื่อสารว่า ขอบคุณในน้ำใจ อะไรที่จำเป็นหาในระบบไม่ทันเวลาก็จะแจ้งไป อย่างกรณีลวดหนามหีบเพลงดังกล่าว
กลัวเสียหน้ารัฐบาลไม่ได้ขวาง
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณีกองทัพภาคที่ 2 ขอรับสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง ยังไม่จำเป็นถึงขนาดขอให้ประชาชนมาช่วย จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจ รัฐบาลไม่มีอะไรขัดขวาง ถ้าขาดจริงๆ บอกมา เรามีงบประมาณให้อยู่แล้ว
ขออาเซียนกดดันกัมพูชา
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ เผยถึงการโทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ขอให้ใช้กลไกอนุสัญญาออตตาวาไต่สวนกัมพูชา และได้โทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ขอให้ใช้กลไกอาเซียนกดดันกัมพูชาเก็บกู้ทุ่นระเบิด ส่วนกรณีกัมพูชาร้องเรียนประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(UNSC) และเลขาธิการสหประชาชาติ(UN) กล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงทวิภาคีและการหยุดยิง กัมพูชาไม่มีหลักฐาน แต่ไทยมีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการยั่วยุและการวางทุ่นระเบิดของกัมพูชา ซึ่ง UNSC ก็ไม่ได้ประชุมเรื่องนี้อีกครั้งแต่อย่างใด
บี้ตัดงบช่วยการศึกษาเขมร
สว.ยกก๊วนบี้รัฐบาลตัดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษา กัมพูชา มั่นใจไม่ขัดสิทธิเด็ก-มนุษยธรรม ฉะกัมพูชาไม่สำนึกข้าวแดงแกงร้อน เมื่อก่อนบ้านแตกแห่อพยพเข้ามา นายกมล รอดคล้าย ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปรียบเด็กกัมพูชากลับบ้านได้ เสียใจได้ร้องไห้ แต่เด็กไทยที่ตายไม่มีโอกาสแม้กระทั่งเจอพ่อแม่ ถามตอนกดปุ่มระเบิดคิดอย่างไร
ขานรับลดต้นทุนการเงิน
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยกรณีคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.50% จาก 1.75% เป็นเรื่องดีตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เชื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ภาคธุรกิจ ลดภาระต้นทุนการเงิน ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาษีสหรัฐฯ และเงินบาทที่แข็งค่ากว่าสกุลเงินในภูมิภาค