ล้างบาง สิงห์น้ำเงิน จับตา มท.1 ภูมิธรรม เด้ง…บิ๊กมหาดไทย

"ภูมิธรรม" ล้างบางสิงห์น้ำเงิน! เด้งอธิบดี 4 คน เตรียมโยกย้ายผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัด นายอำเภอ หวังหยั่งรากฝังลึกเครือข่ายเพื่อไทยทั่วประเทศ สิงห์ดำ จุฬาฯ ได้รับการโปรโมตพิเศษ ใครอยู่ในบัญชีดำ? ณรงค์ ผวจ.อำนาจเจริญ เสี่ยงโดนเช็คบิล! โผโยกย้ายปี 69 เดือดแน่!
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย”เข้ามาเป็นมท.1 จนถึงตอนนี้ “เด้ง”อธิบดีไปแล้ว 4 คน 4 กรม ทั้งสี่คนล้วนแล้วแต่เติบใหญ่ในยุคภูมิใจไทย -อนุทิน ชาญวีรกูล คุมมหาดไทย จนถูกเรียกว่า”สิงห์น้ำเงิน”
ไม่ว่าจะเป็น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ที่โดนเด้งจากอธิบดีกรมการปกครอง เข้ากรุเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณกันยายนนี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตผวจ.บุรีรัมย์ ที่ถูกเด้งจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ากรุเป็นผู้ตรวจมหาดไทย เป็นรายที่สอง
นายพรพจน์ เพ็ญพาส จากอธิบดีกรมที่ดิน ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แม้ว่า พรพจน์ที่เหลืออายุราชการอีกหนึ่งปี จะทำเรื่องขอย้ายตัวเอง แต่ถึงไม่ทำเรื่องขอย้ายตัวเอง ยังไง ก็ไม่รอด ภูมิธรรม ไม่เอาไว้อยู่แล้ว เพราะฝ่ายเพื่อไทย -ภูมิธรรม ไม่พอใจการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเขากระโดงกับอัลไพน์ของพรพจน์มาตลอด
และคนที่สี่ คือนาย ภาสกร บุญญลักษม์ โดนเด้งจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมใหญ่มหาดไทยไปเป็นผวจ.ระยอง ที่ถือว่าลดชั้น
รัฐมนตรีอ้วน ภูมิธรรม อยู่มาเดือนเศษ เด้งและเชือด อธิบดีไปแล้วสี่กรม และต่อจากนี้ ให้จับตาปฏิบัติการ”ล้างบางสิงห์น้ำเงิน”ล็อตใหญ่ในการแต่งตั้งโยกย้าย “สิงห์คลองหลอด”ประจำปี
ข่าวว่า ตอนนี้ ภูมิธรรม-มท.1 กำลังทำข้อมูลอยู่ โดยส่วนหนึ่งจะมีการรับฟังข้อมูลความเห็นจากส.ส.เพื่อไทย -อดีตส.ส.เพื่อไทย ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จะได้รู้ว่า ผู้ว่าราชการของจังหวัดนั้นๆ เป็นอย่างไร และจะเอาใครขึ้น จะเอาใครลง
คาดว่า สิงห์น้ำเงิน ทั้งผู้ว่าฯ -รองผู้ว่าฯ จะโดนปรับเปลี่ยนโยกย้ายหลายสิบคน ลือกันว่า ภูมิธรรม จัดทัพสิงห์คลองหลอด ประจำปีรอบนี้วางเกมยาวแบบหยั่งรากฝังลึก ไม่ใช่แค่เอา ผู้ว่าฯ -รองผู้ว่าฯ สายสีน้ำเงินออกจากตำแหน่ง-จังหวัดหลัก แล้วเอา สายแดง เพื่อไทย ขึ้นแทนเท่านั้น แต่จะมีการจัดทัพลงลึกถึงระดับ ปลัดจังหวัด -นายอำเภอ กันเลย!!!
โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สำคัญทางการเมืองของสีแดง-เพื่อไทย ก็จะดันเครือข่ายของตัวเอง เช่นพวกที่ส.ส.ในพื้นที่สนับสนุนให้เริ่มไต่เต้าเป็น นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในพื้นที่สำคัญของเพื่อไทย เพื่อหวังผลการเมืองระยะยาว เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อายุสี่สิบ-ห้าสิบปีต้นๆ ทำให้วางตัวไว้แล้ว จะมีผลดีต่อเพื่อไทยในระยะยาวไปอีกหลายปี
นี่คือแผนวางเกมยาว ของเพื่อไทย ในการเข้ามาจัดทัพข้าราชการมหาดไทย
สำหรับโผแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้น มหาดไทย รอบปี 2569 ทั้งระดับผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ-รองอธิบดี-ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ แน่นอนว่า ยิ่งหากเป็น สิงห์ดำ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นน้องภูมิธรรม ก็ยิ่งได้รับการโปรโมตมากเป็นพิเศษ
ส่วนว่า โผล้างบางสิงห์น้ำเงิน ที่เหลือโดยเฉพาะระดับซี 10 มีใครบ้างที่อยู่ใน”บัญชีดำ”ที่ภูมิธรรม-เพื่อไทย รอจัดการ ขอฉายหนังตัวอย่างให้เห็น เช่น
“ณรงค์ เทพเสนา ผวจ.อำนาจเจริญ”ซึ่งชัดเจนว่า เป็นสายสิงห์น้ำเงิน และอยู่ในเป้าของรัฐบาลเพื่อไทยมานานแล้วว่าจะต้องจัดการ เพราะมีบัญชีแค้นกันอยู่ จากกรณี ช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้น ดีเอสไอ ไล่บี้สอบสวนคดีฮั้วการเลือกสว. เพื่อต้องการถอนรากถอนโคน สว.สีน้ำเงิน ตอนนั้น อนุทิน ยังเป็น มท.1 อยู่ โดยดีเอสไอ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อหาข้อมูลการฮั้วสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอถึงจังหวัด และ”อำนาจเจริญ”ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ดีเอสไอ มีข้อมูลว่ามีสิ่งผิดปกติ จึงมีการส่งคนไปที่อำนาจเจริญเพื่อหาข้อมูลและหาพยานที่เป็นพวกผู้สมัครสว.ของจังหวัด
ปรากฏว่า ณรงค์ ผวจ.อำนาจเจริญ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยฟ้องว่าดีเอสไอ ลงพื้นที่สอบสวนแบบผิดปกติ มีการบังคับอดีตผู้สมัครสว.อำนาจเจริญให้ยอมรับว่าฮั้วเลือกตั้ง สว. ข่าวว่า ภูมิธรรม รองนายกฯ ที่เป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษและพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ฉุนมากในตอนนั้น แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะ อนุทิน คอยให้ท้าย-ดูแลคุ้มกันให้อยู่ แต่มาตอนนี้ อำนาจในมหาดไทยเปลี่ยนขั้ว ภูมิใจไทย ไม่ได้เป็นรัฐบาล ทำให้ ชื่อของ ณรงค์ ผวจ.อำนาจเจริญ มีสิทธิ์โดนเช็คบิล
ชัดว่า ณรงค์ อยู่สายสีน้ำเงิน เพราะเติบโตในยุค อนุทิน ขึ้นจากรองผู้ว่าฯตราด ขยับไปเป็นรองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ และตามด้วย ผวจ.อำนาจเจริญ จนถึงปัจจุบัน เพราะได้แรงหนุนจาก เจ๊สุขสมรวย วันทนียกุล ส.ส.อำนาจเจริญ สายตรงศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องเนวิน ที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยในภาคอีสานอีกคนหนึ่ง หลังเลือกตั้งที่ผ่านมา พาภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งส.ส.อำนาจเจริญ ยกจังหวัดได้มาสองเก้าอี้ จนเพื่อไทยแค้นจัด ทำให้ ผู้ว่าฯ ณรงค์ เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ติดโผ อาจโดนเด้งเข้ากรุผู้ตรวจมหาดไทย เพราะ อำนาจเจริญ ว่าไปแล้ว เป็นจังหวัดเล็ก การย้ายไปจังหวัดอื่น ก็ไม่ใช่การเช็คบิล หากภูมิธรรม จะลงดาบ ก็อาจส่งไปเข้ากรุผู้ตรวจมหาดไทย
และยังมี ปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผวจ.นครพนม ที่เป็นที่รู้กันว่าได้แรงหนุนจาก บ้านใหญ่นครพนม-ตระกูลโพธิ์สุ ของศุภชัย โพธิ์สุ แกนนำพรรคสีน้ำเงินนครพนม ที่เป็นคู่แค้นกับ มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม-ส.ส.นครพนม ยิ่งหากดูที่มาที่ไป ก็ชัดเจนว่า ผู้ว่าฯนครพนมคนปัจจุบัน สายสีน้ำเงิน เพราะเคยเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ สายตรง เนวิน ชิดชอบ จนดันไปเป็นรองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ตามด้วย รองผู้ว่าฯ ชลบุรี -รองผู้ว่าฯนครพนม และขึ้นเป็นผู้ว่าฯนครพนมเมื่อ ปลายปีที่แล้ว 2567
โดยลือกันว่า เจ๊มนพร รมช.คมนาคม หัวหน้าทีมนครพนมเพื่อไทย มีชื่อคนที่จะดันเป็นผวจ.นครพนมคนใหม่ รอส่งให้ภูมิธรรม เร็ววันนี้แล้ว
รวมถึงชื่ออื่นๆที่อยู่ในโผกลุ่มเสี่ยง เช่น นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ สายตรงเนวิน ที่เติบโตในพื้นที่ตลอดจากนายอำเภอมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ -รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์จนมาเป็นผวจ.บุรีรัมย์เมื่อปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในลิสต์ เช่นผู้ว่าฯในพื้นที่ภาคใต้หลายคน ที่ทางเพื่อไทย เชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนการเลือกสว.ในหลายจังหวัดภาคใต้ จนทำให้ มีสว.สีน้ำเงินภาคใต้ เข้ารอบสุดท้ายจนได้เป็นสว.สีน้ำเงินกันหลายคน รวมถึงมีข้อมูลพบว่าเป็นสิงห์น้ำเงิน ที่ใกล้ชิดกับแกนนำภูมิใจไทยสายใต้ เช่นพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรมว.แรงงาน ทำให้ผู้ว่าฯภาคใต้หลายคน อาจไม่รอด ถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เก้าอี้ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยปีนี้ มีเกษียณสามคน และคงมีผู้ตรวจฯบางส่วนก็จะย้ายออกจากกรุไปเป็นผู้ว่าฯ ทำให้หากจะล้างบางสิงห์น้ำเงิน เด้งผู้ว่าฯ สีน้ำเงิน ไปเป็นผู้ตรวจมหาดไทยหมดก็ไม่ได้ เก้าอี้ไม่พอ
มันก็ต้องมี ผู้ว่าฯสีน้ำเงิน บางคนยังได้เป็นพ่อเมือง-ผู้ว่าฯต่อไป แต่อาจลดชั้นจากจังหวัดใหญ่ไปจังหวัดเล็ก หรือย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ฐานเสียงหลักของภูมิใจไทย
โผบิ๊กคลองหลอดปีนี้ ไฮไลท์หลักคือ สิงห์น้ำเงินทั้งหลาย จะมีชะตากรรมอย่างไร