เขมรยังแอบวางระเบิด กองทัพพร้อมป้องกันตน-รักสงบ F-16 จบให้!-เด้งตรวจวัดพระบาทน้ำพุ-ฝนตกเพิ่มทั่วไทย-ตื่นตาฝูงนกเงือกกลางป่า

เขมรยังแอบวางระเบิด กองทัพพร้อมป้องกันตน
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ บริเวณปราสาทตาเมือนธม เป็นหลักฐานว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาวา ชัดเจนว่ากัมพูชาต้องการคุกคามไทย ด้วยการใช้อาวุธทางทหารแบบซ่อนเร้นลอบโจมตีเป้าหมายกำลังพลฝ่ายไทย มุ่งทำร้ายไทยตลอดเวลา เหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหลายครั้ง สะท้อนถึงเจตนาร้ายของกัมพูชาในการคุกคามไทย เป็นเครื่องยืนยันว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชามีอยู่ตลอดในช่วงข้อตกลงหยุดยิง หากสถานการณ์บีบบังคับอาจต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ในการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้ไทยสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่อง จากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและรุกล้ำอธิปไตยของทหารกัมพูชา
รักสงบ F-16 จบให้!
เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” โพสต์ภาพเครื่องบิน F-16 ระบุ รักสงบ F-16 จบให้! แม้ประจำการในกองทัพอากาศไทยมากว่า 37 ปี เครื่องบินรบ F-16 A/B หรือ บข.19 ยังเป็นกำลังหลักคุ้มครองน่านฟ้า และในความขัดแย้งพรมแดนกัมพูชาได้แสดงแสนยานุภาพ ทำลายเป้าหมายทางทหารอย่างหนักหน่วงแม่นยำ การฝึกให้กำลังพลและนักบินพร้อมรบอย่างต่อเนื่อง คือปัจจัยหลักของปฏิบัติการยุทธบดินทร์ ที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างเฉียบขาด
เด้งตรวจวัดพระบาทน้ำพุ
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เผยถึงการรับบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ มีหลายบัญชีธนาคาร มีผู้เกี่ยวข้องมาก ซึ่งการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เป็นหน้าที่ของตำรวจ มอบหมาย ผอ.พศจ.ลพบุรี ตรวจสอบเงินบริจาคของวัดว่าดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ฝนตกเพิ่มทั่วไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 12-19 ส.ค. นี้ ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง ฝนตกสะสม โดยฝนฟ้าคะนองมักเกิดขึ้นช่วงเย็นถึงค่ำ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ตื่นตาฝูงนกเงือกกลางป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์ภาพหาชมยากของ "นกเงือกกรามช้างปากเรียบ" จำนวนมากรวมฝูงบนยอดไม้ ในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าภาคใต้ และเป็นสัญญาณบวกถึงระบบนิเวศที่ยังสมบูรณ์อีกด้วย