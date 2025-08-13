'วุฒิสภา' พร้อมผ่านงบ 69 'ภูมิใจไทย' ยังแทงกั๊ก 'ประชาชน' โหวตคว่ำ

งบ 69 จ่อผ่านวุฒิสภา ภูมิใจไทยยังกั๊ก ประชาชนคว่ำแน่ สส.ถกเดือด 13-15 ส.ค.นี้ ฝ่ายค้านจ้องจับตา รัฐบาลเร่งผลักดัน อนาคตงบประมาณปี 69 จะเป็นอย่างไร?
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม เนื่องจากมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยตอนนี้เริ่มมีการแสดงท่าทีของพรรคการเมืองต่อเรื่องดังกล่าวแล้ว
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคภูมิใจไทยได้ข้อสรุปว่า ในแต่ละมาตราที่มีการลงมติจะพิจารณาเป็นรายมาตรา ไม่ชี้ชัดว่าจะออกเสียงแบบไหน เราจะพิจารณาเหตุและผลที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับลดหรือพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ
"เราจะพิจารณาเป็นรายมาตรา ส่วนวาระ 3 จะคุยกันอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ต้องดูว่าพิจารณาทุกมาตราในวาระ 2 เป็นอย่างไร" โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุ
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุว่า การประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเป็นองค์ประชุมให้เกือบตลอด ยกเว้นบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเรื่องจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลแล้ว เพราะเมื่อเห็นตัวเลขแล้วก็รู้สึกว่าน่าเกลียดเกินไป จึงรู้สึกว่าอย่างไรเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเอง ย้ำว่าอยากให้ราบรื่นหากดูน่าเกลียดจนเกินไป ฝ่ายค้านก็ยินดีที่จะเป็นองค์ประชุม
นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า เรื่องการลงมติของฝ่ายค้านยังไม่ได้มีการพูดคุยสรุปกัน แต่ที่พูดคุยกันในวิปฝ่ายค้านสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คิดว่าจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่ 13 สิงหาคม หลังจากที่แต่ละพรรคได้มีการไปหารือกันภายในพรรคแล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมติเหมือนกัน อาจจะแล้วแต่แต่ละพรรคพิจารณา
"เบื้องต้นที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม ส.ส.ก่อนหน้านี้ คือ ไม่เห็นชอบ" นายปกรณ์ตอบคำถามที่ถามว่าในส่วนของพรรค ปชน.จะลงมติอย่างไร
ขณะที่ วุฒิสภาที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณต่อจากสภาฯในวันที่ 25-26 สิงหาคม นั้น นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คนที่ 1 วุฒิสภา แสดงความคิดเห็นว่า ส่วนตัวคาดว่าส.ว.จะเห็นชอบกับร่างกฎหมายงบประมาร โดยขอให้คิดดูว่า หากสว.ไม่เห็นชอบ จะใช้มูลเหตุอะไรไม่เห็นชอบ และส่วนตัวได้คุยกับหลายคนเห็นว่า หากสว.ไม่เห็นชอบกระบวนการต้องย้อนไปสส.อีก ดังนั้นสว.จะยื้อทำไม ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หากสามารถนำเงินเข้าระบบได้เร็วเท่าไรยิ่งดี
“ความเห็นส่วนตัวของผมมองว่า ไม่มีเหตุผลยับยั้ง แต่มีข้อสังเกตได้ แต่ไม่ควรที่จะชะลอการผ่านงบประมาณในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ งบประมาณอนุมัติเร็ว เท่ากับจ่ายเร็ว การไม่ผ่าน ได้ประโยชน์อะไร เพราะเงินเข้าระบบช้า ทำให้สังคมมองว่าสว.ดึง ไม่มีประโยชน์"” นายอลงกต กล่าว