ผี-หมอดู-เรื่องลึกลับ พุ่งแรงสวนกระแส รายได้ทะลุหมื่นล้าน

ผี หมอดู รายได้ทะลุหมื่นล้าน! ธุรกิจความเชื่อบูม คนไทย 52 ล้านคนเชื่อเรื่องลึกลับ The Ghost Radio ยอดวิว 3 พันล้าน กำไรปี 66 ทะลุ 24 ล้านบาท ตลาดโตต่อเนื่อง คาดปี 68 พุ่งแรง
ธุรกิจเกี่ยวกับ “ความเชื่อ” ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มดูดวง เนื้อหาเกี่ยวกับผี เรื่องลึกลับ หรือเครื่องรางของขลัง กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ประกอบกับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลอย่าง YouTube, TikTok และแอปพลิเคชันดูดวงออนไลน์ ที่เอื้อให้ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับโลกแห่งความลี้ลับได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย
ข้อมูลจากการประมาณการระหว่างปี 2563–2568 (2020–2025) ระบุว่า ธุรกิจดูดวงและสายมูเตลูในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งการดูดวงแบบดั้งเดิมและออนไลน์ รวมถึงการจำหน่ายเครื่องรางและคอนเทนต์บันเทิงเกี่ยวกับความเชื่อ โดยในปี 2567 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 10,000–15,000 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2568
หนึ่งในสัญญาณของการเติบโตคือ รายได้ของหมอดูในประเทศไทย ซึ่งบางรายมีรายได้สูงถึง 10,000–100,000 บาทต่อเดือน โดยเฉพาะหมอดูฮวงจุ้ยที่สามารถสร้างรายได้ในระดับพันล้านบาทต่อปีจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน การเปิดคอร์สสอนดูดวงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างมูลค่าตลาดประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี
ศูนย์วิจัยกสิกรรายงานว่า คนไทย 52 ล้านคนเชื่อเรื่องลึกลับ ส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์ เช่น แอปผีหรือดูดวง เติบโตอย่างมาก โดยในปี 2568คาดการณ์ว่า ตลาด faith-based business เติบโตต่อเนื่อง โดยผสมผสานกับเทคโนโลยี AI โดยช่องและรายการที่ทำรายได้สูงสุดเกี่ยวกับผี เรื่องลึกลับ และหมอดูในประเทศไทยคือ The Ghost Radio ซึ่งเป็นช่อง ยูทูบ และรายการวิทยุ ที่ดำเนินรายการโดย “แจ็ค” วัชรพล ฝึกใจดี มีผู้ติดตามบน ยูทูบกว่า 6 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี 2568) และมียอดวิวรวมเกือบ 3,000 ล้านวิว รายการนี้มีทั้งการไลฟ์สด (2-3 ครั้งต่อสัปดาห์) และคลิปย้อนหลัง โดยมีแขกรับเชิญมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญ ซึ่งได้รับความนิยมจากความสมจริงและการดำเนินรายการที่เป็นกันเอง
ในปี 2566 (2023) บริษัท เดอะ โกสท์ เรดิโอ จำกัด มีรายได้ 59.3 ล้านบาท และกำไร 15.1 ล้านบาท รายได้ต่อการไลฟ์ 1 ครั้ง คิดเป็นประมาณ 570,151 บาท และกำไรต่อครั้ง 145,095 บาท (จากการไลฟ์ 104 ครั้งในปี 2566) ประมาณการจาก YouTuber.me ระบุว่ารายได้ต่อ 30 วันอาจสูงถึง 3 ล้านบาท โดยรายได้รวมจากธุรกิจเกี่ยวข้อง (รวมสตูดิโอและร้านกาแฟ The Ghost House Coffee) ในปี 2566 อยู่ที่ 77 ล้านบาท โดยมีกำไรรวมจากทุกธุรกิจประมาณ 24.9 ล้านบาท รายได้มาจากแหล่งหลัก ได้แก่ ค่าสปอนเซอร์, โฆษณา ยูทูป ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มยูทูป และธุรกิจเกี่ยวข้อง เช่น ร้านกาแฟและละครสั้น
ไฮไลต์ของช่องคือคลิป “ธี่หยด” ซึ่งมียอดวิวสูงถึง 19 ล้านครั้ง และถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้กว่า 420 ล้านบาทในไทย โดย The Ghost Radio ยังต่อยอดธุรกิจผ่านคอนเทนต์รูปแบบละครสั้น สินค้าธีมผี และกิจกรรมกับผู้ฟัง ทำให้กลายเป็นช่องผีที่สร้างรายได้สูงสุดในประเทศ
นอกจากช่องยูทูบและแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดคอนเทนต์แนวลึกลับยังขยายไปสู่ภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการทีวี เช่น หนังเรื่อง “ร่างทรง” ทำรายได้ 101 ล้านบาทในไทย และประสบความสำเร็จในต่างประเทศ ขณะที่ซีรีส์ผีอย่าง “School Tales: โรงเรียนผีมีเรื่องเล่า” ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมทั้งในและนอกประเทศ
ตลาดโลกของธุรกิจดูดวงและความเชื่อ มีมูลค่าสูงถึง 7 แสนล้านบาท โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งที่กำลังขยายตัว โดยเฉพาะคอนเทนต์ผีและเรื่องลึกลับที่ส่งออกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ความเชื่อนี้ไม่จำกัดแค่ผู้สูงอายุ แต่คนรุ่นใหม่ อย่างคน Gen Z และ Millennials ก็ให้ความสนใจ แพลตฟอร์มอย่าง ยูทูป และ ติ๊กต็อก ทำให้การเข้าถึงคอนเทนต์ผีและเรื่องลึกลับง่ายขึ้น ช่องอย่าง The Ghost Radio มีผู้ติดตามถึง 6 ล้านคน ด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องที่ดึงดูดและการไลฟ์สดที่สร้างปฏิสัมพันธ์ ที่สำคัญ
การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในไทยช่วยให้คอนเทนต์เหล่านี้แพร่หลายทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเรื่องผีและลึกลับตอบสนองความต้องการด้าน ความบันเทิง และ ความตื่นเต้น การเล่าเรื่องผี เช่น ใน The Ghost Radio ดึงดูดผู้ฟังด้วยเรื่องเล่าสมจริงและการนำเสนอที่สนุก เนื้อหาเหล่านี้มักมีมูลค่าการมีส่วนร่วมสูง (high engagement) ทำให้เหมาะกับการสร้างรายได้จากโฆษณาและสปอนเซอร์
ในปี 2568 คาดว่าธุรกิจ “faith-based business” จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตคอนเทนต์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ ธุรกิจผี เรื่องลึกลับ และหมอดู ยังเป็นหนึ่งใน 5 ธุรกิจดาวรุ่งของปี โดยอาศัยฐานวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ความนิยมจากคนรุ่นใหม่ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า The Ghost Radio เป็นตัวอย่างชั้นนำที่ผสมผสานความบันเทิงและธุรกิจได้อย่างลงตัว ขณะที่ธุรกิจมูเตลูเติบโตจากความต้องการของทั้งคนรุ่นเก่าและใหม่ ดังนั้น แนวโน้มในปี 2568 ชี้ว่า ตลาดนี้จะยังคงขยายตัว โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
จึงไม่ต้องสงสัย อินฟูลสายมูเตลูทั้งชายหญิง รวยกันล้นเหลือ แค่อ้างเรื่องลี้ลับมาหลอกลวงก็เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนแล้ว บางคนยังโกงอีก การมีบ้านหลังใหญ่ขับรถหรูอยู่สบาย ก็ไม่ต้องแปลกใจ