หมอบี vs หลวงพ่ออลงกต ใครจริงใครปลอม มีเงินทอนหรืออมเงินวัด

หมอบีปะทะหลวงพ่ออลงกต! เงินบริจาควัดปริศนา ใครอมเงิน? ใครทอนเงิน? หมอบียันหลวงพ่อต้นคิดให้ถวายเงินสด หลวงพ่อสวนกลับหมอบีคิดเอง แถมไม่เคยแจงบัญชี เสียหายกว่า 5 ล้าน! งานนี้ใครพูดจริง ใครโกหก ตำรวจสอบสวนกลางรู้ดี!
พูดเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงกันซะแล้ว ระหว่าง หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี กับหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ในเรื่องเงินบริจาค
จะเห็นว่า คำพูดจากปากของแต่ละฝ่าย มีลักษณะโบ้ยใส่กัน ชาวบ้านฟังแล้วก็ได้แต่มึน ไม่รู้ใครพูดจริงพูดเท็จ
เบื้องต้น รูปคดีค่อนข้างแน่ชัดว่า มีเงินบริจาคของวัด รั่วไหลออกไป คำถามที่สังคมคาใจ ก็คือ ไม่แน่ชัดว่า เป็นการรั่วไหลในรูปแบบ อมเงินวัด หรือว่ารั่วไหลแบบมีเงินทอน
นาทีนี้ต้องบอกว่า คำพูดของหมอบี ตกเป็นรอง ค่อนข้างมาก เนื่องจากเจอสื่อขุด คุ้ย วิธีการปั่นตัวเองเป็นหมอผีชื่อดัง อย่างมีพิรุธน่าสงสัยมากมาย
ทันทีที่ความเป็นผู้วิเศษ โป๊ะแตกออกมา มันก็ส่งผลให้ เครดิต ความน่าเชื่อถือของคำพูด ลดลงไปอย่างฮวบฮาบ วาจาไม่ขลังศักดิ์สิทธิ์เหมือนก่อน เพราะสานุศิษย์ตาสว่าง อาจารย์ก็ไม่ขลัง ถ้าเอฟซีเขลาอาจารย์ก็ขลัง
ขณะที่ หลวงพ่ออลงกต เป็นพระเถระระดับชั้นราช ซึ่งประกอบคุณงามความดีมาอย่างยาวนาน สังคมย่อมนับถือในคำพูดของหลวงพ่อมากกว่าหมอบี เป็นธรรมดา
แต่ก็ใช่ว่าจะเชื่อถือกันแบบหมดใจ อย่างสมัยก่อน เพราะพระผู้ใหญ่สมัยนี้ เพิ่งถูกตำรวจกระชากหน้ากาก
จอมปลอมออกมา ให้ชาวพุทธอ้าปากค้าง รูปแล้วรูปเล่า ล้วนแล้วแต่มีปัญหา เรื่องเงินๆ ทองๆชนิดคาดไม่ถึงเท่านั้น
หลวงพ่ออลงกต ก็เลยต้องตก เป็นผู้ต้องสงสัย ติดร่างแหไปกับหมอบีด้วย
โดยปริยาย ในยุคที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์กว่าศีลในพระไตรปิฎก
ถอดรหัส คำสัมภาษณ์ของหมอบี ผ่านรายการแฉ เห็นเลยว่า หมอบี้โบ้ยใส่หลวงพ่ออลงกต เต็มๆ
อ้างว่า หลวงพ่อเป็นคนดำริเอง ให้ถวายเป็นเงินสด เขาไม่ได้เป็นต้นคิด
พร้อมหย่อนระเบิดตูมว่า เขา ถวายเงินให้หลวงพ่อโดยตรง ไม่ได้ถวายเงินให้วัดซะหน่อย
เป็นการผูกปมว่า ถ้าหมอบีทำผิด ก็ผิดเพราะหลวงพ่อสั่ง เงินบริจาคของวัดที่รั่วไหล ไม่ได้เกิดจากฝีมือเขาคนเดียว แต่มีหลวงพ่อรู้เห็นด้วย
ฝ่ายหลวงพ่ออลงกต ให้สัมภาษณ์สวนว่า การถวายเงินรายได้จากการบริจาคด้วยเงินสด หมอบีนั่นแหละ เป็นคนต้นคิดตั้งแต่แรก ไม่ได้เป็นดำริของหลวงพ่อ
รวมถึงการเปิดบัญชีส่วนตัว เพื่อรับเงินบริจาค ก็เป็นความคิดของหมอบี โดยมาขออนุญาตจากหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกว่า เคยออกปากเตือนหมอบีด้วย ต้องแสดงตัวเลขรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน ทันทีที่จบแต่ละโครงการ ที่ได้เงินบริจาคมา แต่หมอบีไม่เคย ปฏิบัติตามเลย
มีแต่จะประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการ ใหม่ไปเรื่อยๆ
ซึ่งตอนนี้ หลวงพ่อตรวจสอบแล้ว มียอดเงินที่หายไปกว่า 5 ล้านบาท
หลวงพ่ออลงกต ชี้ว่า หมอบี กำลังพูดเพื่อเอาตัวรอด จึงอยากให้มาเจอกันแล้วเปิดแถลงต่อหน้าสื่อพร้อมกันไปเลย
ดูแล้ว คนที่รู้จริงที่สุด ว่าใครจริง ใครปลอม ก็คงจะเป็นตำรวจ สอบสวนกลาง ที่สืบสวนทางลับ เรื่องนี้มานานพอสมควร
ขั้นตอนต่อไป คงต้องนิมนต์ หลวงพ่ออลงกด มาให้ปากคำ รวมถึงบรรดา พยานซึ่งเป็นอดีตคนใกล้ชิดของหมอบี
งานนี้จะตายเดี่ยวหรือตายหมู่ คงต้องติดตามกันยาวไป