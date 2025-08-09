CPAXT โชว์ผลงานครึ่งปี 68 ทำรายได้ 259,030 ล้านบาท

'ซีพี แอ็กซ์ตร้า' ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” ประกาศผลดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ทำรายได้รวม 259,030 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 34% และยอดขายกลุ่มสินค้าอาหารสดที่โตต่อเนื่องกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสำเร็จจากแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาสินค้าและช่องทางการขายที่หลากหลาย รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของไทย
นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT) เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนจากการควบบริษัท (Synergistic value) ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ยังมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ เดินหน้าสร้างการเติบโตในทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งการขายนอกร้าน การส่งสินค้าถึงลูกค้า (Omni Channel) ควบคู่การขยายและปรับปรุงสาขา
พัฒนาสินค้า โดยเฉพาะการเสริมแกร่งสินค้า Private Label และ สินค้าแบรนด์ในราคาที่คุ้มค่าที่มีจำหน่ายเฉพาะที่แม็คโคร-โลตัส พร้อมต่อยอดสินค้าอาหารพร้อมปรุง-พร้อมทาน (RTC–RTE)
นำ AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การทำการตลาดแบบเจาะจง การบริหารจัดการสินค้า ไปจนถึงการพัฒนาการขายออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผลักดันทั้งยอดขายและกำไรขั้นต้นให้เติบโต พร้อมช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 5 กันยายน 2568
ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้รถขนส่งไฟฟ้าปลอดมลพิษในระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการขยะและลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “AXTRA Green Together” โดยมุ่งเป้าลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ ภายในปี 2030
ในด้านธรรมาภิบาล ซีพี แอ็กซ์ตร้า ตอกย้ำแนวทาง AXTRA: Good Governance for Sustainable Growth ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน