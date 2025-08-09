ผู้ถือหุ้นกู้โหวตผ่าน'เพอร์เฟค'ขยายไถ่ถอนหุ้นกู้ 15 รุ่น ลุยปรับโครงสร้างการเงิน

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ประสบความสำเร็จได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 รุ่น ให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี พร้อมปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุน และสนับสนุนแผนบริหารจัดการด้านการเงิน
นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 15 ชุด มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 2,535 ราย จากทั้งหมด 3,987 ราย และได้รับความไว้วางใจในการโหวตอนุมัติทุกวาระที่บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ผลการลงมติที่เป็นเอกฉันท์ในครั้งนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นกู้ต่อศักยภาพของบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและรับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นและการกลับมาเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
สาระสำคัญที่มีการเสนอและได้รับมติเห็นชอบในที่ประชุม ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 15 รุ่นออกไปอีก 2 ปี และขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกรุ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในแต่ละรุ่น
แผนการขยายระยะเวลาชำระคืนหุ้นกู้และปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารจัดการด้านการเงินและแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยมีความตั้งใจในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้กำหนด
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ (Credit Rating) ซึ่งเป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องคงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ไว้ต่อไป การยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ซึ่งในวาระนี้ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ
นายศานิต กล่าวด้วยว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 15 รุ่น ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างครบถ้วน