รวบพ่อค้าออนไลน์ ขายเลื่อยโซ่ยนต์เถื่อน จากเชียงใหม่ ส่งถึงบ้าน

รวบพ่อค้าเชียงใหม่ขายเลื่อยโซ่ยนต์เถื่อนออนไลน์! ตำรวจบุกค้นบ้านพบปืนเถื่อน เลื่อยโซ่ยนต์ผิดกฎหมายจำนวนมาก สารภาพรับซื้อของเก่ามาขายต่อ ผบช.สอท. สั่งเร่งกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ เตือนประชาชนระวังโทษหนัก
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 และตำรวจ กก.4 บก.ปทส.ได้สนธิกำลังเข้าค้นบ้านพักอาศัยในเขตพื้นที่ ตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หลังสืบสวนพบว่า มีการลักลอบลักลอบขายเลื่อยโซ่ยนต์ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์
ก่อนการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สืบสวน ได้ทำการสืบสวนทางสื่อออนไลน์ พบผู้กระทำความผิดลักลอบขายเลื่อยโซ่ยนต์ทางสื่อออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค “ซื้อขายเลื่อยยนต์” เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจค้นพื้นที่ ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก ปืนยาวอัดลมจำนวน 6 กระบอก ปืนสั้นอัดลมจำนวน 1 กระบอก พร้อมทั้งเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง และเลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อสติล รุ่น 070จำนวน 7 เครื่อง แผ่นบังคับเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 16 แผ่น และโซ่เลื่อยยนต์จำนวน 12 เส้น โดยของกลางอาวุธปืนและเลื่อยโซ่ยนต์นั้นไม่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนแต่อย่างใด
นายสมชายฯผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนเป็นคนชอบสะสมอาวุธปืนจึงได้รับจำนำอาวุธปืนและหาซื้ออาวุธปืนอัดลมตามรายการดังกล่าวมาจากร้านค้าของเก่าจำนวนหลายกระบอกเพื่อเอาไว้แขวนประดับฝาบ้าน ส่วนเลื่อยโซ่ยนต์นั้นตนรับซื้อมาจากร้านค้าของเก่าและรับซื้อมาจากชาวบ้าน เพื่อนำมาซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ก่อนจะนำลงประกาศขายตามเพจร้านค้าทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อหารายได้เสริม
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวมีขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง หรือขนาดความยาวแผ่นบังคับโซ่ยาวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ จึงได้ตรวจยึดเป็นของกลางและดำเนินการและแจ้งข้อหา“มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่,ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และจับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สารภี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
โดยพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบช.สอท ได้สั่งการให้พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 เร่งกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบกระทำความผิดผ่านสื่ออนไลน์ นั้น
ทางด้าน พ.ต.อ.คมสัน มีภักดี ผกก.4 สอท.4 เผยว่าปัจจุบันมีการบุกรุป่าลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าหวงห้ามสร้างความเสียหายให้แก่รัฐเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากเลื่อยโซ่ยนต์ที่
มีขนาดกำลังเครื่องจักรกลต้นกำลัง หรือขนาดความยาวแผ่นบังคับโซ่ยาวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ตัดไม้ทำลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงต้องควบคุมตามกฎหมาย หากมีใว้ในครอบครองหรือใช้งานโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกและปรับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
อย่างไรก็ตาม ตำรวจไซเบอร์จะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เข้าข่ายกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่อาขเข้าข่ายกระทำความผิด โปรดแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1441