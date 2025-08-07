ย้ายปลัด ก.แรงงาน เปิดทางสอบซื้อ ตึกสกายไนน์

ครม.ย้ายปลัดแรงงานเข้าทำเนียบ! เปิดทางสอบซื้อตึกสกายไนน์ หลังถูกตั้งคำถามปมอนุมัติเงินประกันสังคมลงทุนสมัยเป็นเลขาธิการฯ รมต.แรงงานย้ำโปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการชี้ชัดผิดหรือถูก
การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานั้นนอกจากจะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ระดับปลัดกระทรวงอีกด้วย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาอนุมัติรับโอน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในเหตุผลของการโดนย้ายข้ามห้วยออกจากกระทรวงแรงงาน คือ กรณีอนุมัติเงินกองทุนประกันสังคมลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนไพรม์ แอสเซท (Prime Asset Private Equity Trust) ในการดำเนินโครงการอาคาร Cas Centre หรืออาคารสกายไนน์ (SKYY9 Centre) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพรรคประชาชนตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา
นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า แผนการทำงานมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งในส่วนของระยะสั้น ก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสภายในกระทรวงแรงงานเป็นอันดับแรก ที่ต้องมีการโยกย้ายในครั้งนี้ ก็เนื่องจากว่าปลัดเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในช่วงเวลาที่เกิดคดีขึ้น ซึ่งมาถึงตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน มีอำนาจในการกำกับดูแลและตัดสินใจในหลายเรื่องของกระทรวง จึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการโยกย้าย เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ส่วนคณะกรรมการสอบวินัยกรณีซื้ออาคาร Skyy9 ที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีต รมว.แรงงาน แต่งตั้ง ขณะนี้ยังไม่มีการประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการ เพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน
"เป็นเรื่องปกติของกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งในการตรวจสอบจะหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน หรือมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งเดิมที่สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการตรวจสอบ ถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าใครมีความผิดแล้วหรือยัง" นายพงศ์กวิน กล่าว