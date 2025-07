KBTG ชูกลยุทธ์ AI 5+1 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Agentic AI

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ขับเคลื่อนแผนงานภายใต้แนวคิด Human-First x AI-First Transformation ที่ผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อการพัฒนาและส่งมอบบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบสนองธนาคารและภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา โดยมีกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อน คือ Agentic AI หรือโมเดล AI ที่สามารถประสานงานและสั่งการ AI ตัวอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นล่าสุด KBTG เดินหน้ายกระดับการใช้ Agentic AI ในกระบวนพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมการบริการและพัฒนาผลิตภันฑ์ทางการเงิน ประกาศแผนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น AI-Infused Tech Powerhouse ระดับภูมิภาค ด้วยการฝัง AI ในทุกจุดการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ด้วยกลยุทธ์ AI 5+1 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่1) การสร้างและประยุกต์ใช้ AI เพื่อส่งเสริมธุรกิจธนาคาร (AI for Banking)2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการด้านไอที (AI for IT Delivery & Operations)3) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Data และ AI เพื่อรองรับการสร้าง AI Use Case ใหม่ ๆ (AI & Data Platform)4) การกำกับดูแลการใช้งาน AI (Governance & Ecosystem)5) การพัฒนา AI Products เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (AI Tech Business) และ +1 คือ การยกระดับพนักงานขององค์กรให้มีความรู้และความพร้อมด้าน AI (People) ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์หลักทั้งหมดปัจจุบัน ทีม AI Engineer ของ KBTG อยู่ในระหว่างการวางรากฐานให้ AI Agent สามารถรองรับงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติครบวงจร (End-to-end) และกระบวนการดำเนินงานของระบบหลังบ้าน (Back-office Operations) สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 นี้ KBTG จะมุ่งเน้นไปที่ 4 เป้าหมายสำคัญ คือ1. การทรานส์ฟอร์มฝ่ายธุรกิจธนาคารและปฏิบัติการด้วย AI โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) และใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างผลตอบแทนให้ได้มากยิ่งขึ้น2. การทรานส์ฟอร์มกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วย Agentic AI ที่พัฒนาขึ้นโดย KBTG เอง3. การพัฒนาและขยายผล AI Agent เฉพาะทางสำหรับชนิดงานที่ต่างกัน เพื่อตอบโจทย์อย่างตรงจุดและ 4. การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานประยุกต์ใช้ AI ในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อน KBTG สู่การเป็น AI-Infused Organization ในยุค Agentic AI อย่างแท้จริง สะท้อนการเป็นองค์กรเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายจิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director - Software Development Excellence กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวเพิ่มเติมว่า KBTG ยังคงยึดมั่นในการนำ AI มาช่วยยกระดับการทำงานของมนุษย์ โดยไม่เข้ามาแทนที่ ผ่านแนวคิด Augmented และ Embedded ที่เน้นในการฝัง AI เข้าไปในกระบวนการทำงาน และให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มพัฒนา AI Agent เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การพัฒนา AthenaMind แพลตฟอร์มสร้างแชทบอทเฉพาะทาง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น HR, PDPA, Vendor Management และ Cybersecurity โดยดึงคำตอบจากฐานข้อมูลภายใน เพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทุกวันตลอดเวลา หรือการนำ AI Coding Assistant มาเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยในปี 2568 ได้ขยายการใช้งานให้กับ Software Engineer และ Tester มากกว่า 600 คนในองค์กร พบว่าช่วยเพิ่ม Productivity ในบาง Use Case ได้มากกว่า 45% และมี Code ที่เขียนด้วย AI และถูกรีวิวโดย Engineers แล้ว รวมเป็นจำนวนกว่า 10 ล้าน Line of Code คิดเป็น 10% ของ Code ที่พัฒนาทั้งหมด และลดต้นทุนได้มากถึง 32 ล้านบาทในช่วงครึ่งหลังของปี KBTG จะยกระดับกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร (Software Development Life Cycle: SDLC) บนแนวคิด Augmented และ Embedded ให้ครอบคลุมทุก Role ในกระบวนการ เช่น Business Analyst Agent, Solution Architect Agent, Software Engineer Agent, Testing Agent ไปถึง DevOps Agent โดยจะยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยไว้อย่างครบถ้วน ขณะนี้องค์กรได้เริ่มนำ Coding Agent มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบางส่วนของ Software Engineer ล่าสุดจากการทดลองใช้กับ MAKE by KBank พบว่าสามารถลดระยะเวลางานพัฒนาบางส่วนจาก 1 วัน เหลือเพียง 15 นาทีนางสาวเมสินี นาคมณี Deputy Managing Director - Software Quality Management กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวเสริมว่า KBTG ให้ความสำคัญและไม่เคยละเลยคือเรื่อง "คุณภาพ" ของสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า KBTG จึงได้ผสาน AI เข้ามาในกระบวนการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยเริ่มจากการพัฒนา “ไฉไล” (Chai LAI) AI Testing Agent ตัวแรกที่ KBTG พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานทดสอบต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการการทดสอบ การทำ Test Automation หรือการจัดการข้อมูลในการทดสอบ รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ปัจจุบัน KBTG มีการใช้ AI ช่วยเขียนสคริปต์ทดสอบระบบแล้วกว่า 500 สคริปต์นอกจากการพัฒนา AI เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ (AI for Testing) แล้ว KBTG ยังกำหนดเฟรมเวิร์คสำหรับทำการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใน KBTG จะมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี (Testing for AI) โดยเฟรมเวิร์ค “ใส่ใจ” (Sai JAI) จะทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของ AI และกำกับให้การพัฒนาเป็นไปตามนโยบายสากล ซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์คกำกับของทั้งธนาคารกสิกรไทยและ KBTG เป็นเครื่องยืนยันว่า AI ทุกตัวที่พัฒนาโดย KBTG ไม่เพียงแค่ดีหรือล้ำ แต่ต้องมีความน่าเชื่อถือและรับผิดชอบต่อสังคมนายวรรณลภย์ วิสิฐธรรมคุณ Assistant Managing Director - Intelligence Engineering and Data Technology กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวปิดท้ายว่า KBTG ไม่ได้มอง AI เป็นแค่เทคโนโลยี แต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและเพิ่ม Productivity ในการทำงาน จึงพัฒนาหลากหลายองค์ประกอบเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถด้าน Agentic AI ทั้งการสร้างแพลตฟอร์ม AI ขึ้นเอง สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (Modular Architecture) ที่เชื่อมต่อได้กับ Technology และ Service Provider หลายเจ้า ลดการพึ่งพาเพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่ง และ Large Language Model Gateway (LLM Gateway) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้งานโมเดลที่เหมาะสมกับปัญหาธุรกิจในรูปแบบต่างๆล่าสุด KBTG เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถสร้าง AI Agent ขึ้นเองจากโจทย์และไอเดียที่แต่ละคนมี จึงเกิดเป็น AI and Data Playground ที่มาพร้อมกับสารพัดเครื่องมือให้พนักงานสามารถสร้าง AI Agent เองได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาจาก 30 วัน เหลือเพียง 1 วัน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่น และผลักดัน AI จากแนวคิดสู่ผลลัพธ์จริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ KBTG สามารถพัฒนาและขยายระบบ AI ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองความต้องการของทางด้านธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆKBTG มุ่งใช้ Agentic AI เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3+1 และแนวทางการเพิ่ม Productivity ของธนาคารกสิกรไทย สะท้อนจุดยืน Human-First x AI-First ที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต KBTG เดินหน้าสู่การเป็น AI-Infused Tech Powerhouse ด้วยกลยุทธ์ AI 5+1 ที่ผสานเทคโนโลยีกับศักยภาพของคนอย่างสมดุล เปิดโอกาสให้พนักงานสร้าง AI Agent ด้วยตนเองผ่าน AI Playground พร้อมยกระดับการทำงานให้แม่นยำและยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ KBTG ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินที่ยั่งยืน