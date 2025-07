'ทักษิณ' เปิดวาจา รอลูกหมดเสี้ยนหนาม เดินหน้าทำงานเต็มที่

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คลิปเสียงอังเคิลฮุนเซนกับแพทองธาร ชินวัตร ปรากฎว่าทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เก็บตัวเงียบพอสมควร จนกระทั่งกระแสเรื่องดังกล่าวซาลง ทำให้ทักษิณเริ่มกลับมาออกงานแสดงวิสัยทัศน์ โดยได้มาแสดงวิสัยท้ศน์ติดต่อกันถึงสองงานงานแรกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทักษิณ เดินทางเข้าร่วมงาน “SPLASH – Soft Power Forum 2025” ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) พร้อมกับโชว์วิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Crafting the Future: From OTOP to ThaiWORKS and Beyond“ ภายในงาน SPLASH soft power forum 2025นายทักษิณ กล่าวบนเวทีว่า วันนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจยากกว่าสมัยก่อนเพราะหมักหมมมานาน แต่ก็ต้องแก้ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและงานไทยเวิร์คหรือโอทอปของเราขับเคลื่อนได้ วันนั้นคนรุ่นใหม่จะหันกลับเป็นช่องทางทำมาหากินอีกช่องทางหนึ่ง วันนี้มันอยู่ที่การเอาจริงเอาจัง หากรัฐเอาจริงเอาจัง ข้าราชการก็ร่วมมือ เมื่อข้าราชการร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ให้ความร่วมมือ วันนี้กระทรวงมหาดไทยต้องร่วมมือเต็มที่ เป็นกระทรวงสำคัญที่จะนำนโยบายไปสู่ประชาชน นั่นคือผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาอยู่ติดชาวบ้านที่สุด ถ้าเขาร่วมมือปุ๊บทุกอย่างจะขับเคลื่อนได้ คนที่ช่วยขับเคลื่อนคือกระทรวงมหาดไทยต้องมูฟ"ดังนั้น การขับเคลื่อนของ Thai WORKS จะลงไปใน 2 ระดับ ซึ่งระดับสู่ตลาดโลกนั้นเราจะใช้ทีมของปีเตอร์ซึ่งมีความกว้างขวางในวงการตลาดโลกพอสมควร รู้จักแบรนด์ต่างๆ ว่าเราจะผลิตป้อนแบรนด์หรือจะดีไซน์ร่วมอย่างไร หรือจะทำแบรนด์ของเราต่างหาก เหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำต่อไป รอให้ท่านนายกฯ ได้กลับไปทำงานก่อน ตนเป็นคนใจร้อนตอนนี้ 76 ปีแล้ว ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน รีบๆทำเถอะ" นายทักษิณ กล่าวงานที่สองที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท นายทักษิณ เดินทางมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ 55 ปี เนชั่น ผ่าทางตันประเทศไทย เอ็กซ์คลูซีฟ ทอล์ก กับ 4 ผู้นำทางความคิด ร่วมชี้ทางรอดการเมือง ทางออกประเทศไทย โดยตอนหนึ่งผู้ดำเนินรายการสถามว่า วันนี้ประเทศถึงทางตันหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า “แสดงว่ามีคนอุดไว้ มันถึงจะตัน เหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่น””พูดให้ชัดเจน พรรคเพื่อไทยบอกว่าขอมหาดไทยคืน แต่เขาไม่ตกลง เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกหรือไม่ ซึ่งนายกฯ ก็มาเล่าให้ผมฟังว่า ยังอยากให้เขาอยู่ตรงนี้ อยู่ทำด้วยกัน เมื่อมีเหตุฮุนเซน ก็ได้จังหวะเตะลูกพร้อม ส่วนที่เขาจะมีการคอนเน็กกันหรือไม่นั้น ผมไม่กล้าไปปรักปรำใคร มันอาจจะบังเอิญ แต่ย้ำว่าการแก้ไขทางตันนั้น ไม่มีปัญหาอะไร ต้องแก้ไปด้วยคณิตศาสตร์ทางการเมือง แต่ขอยืนยันเสถียรภาพของรัฐบาล ยังไม่ใช่ทางตัน” นายทักษิณ กล่าว