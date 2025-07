GULF คว้า 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ซ้ายมือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เป็นตัวแทนรับรางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นายสารัชถ์ รัตนาวะดี) รางวัล Asia’s Best CFO (ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์) รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม - ประเทศไทย) จากเวที Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ฮ่องกงบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้รับ 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นายสารัชถ์ รัตนาวะดี) รางวัล Asia’s Best CFO(ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย: นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์) รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม) สะท้อนความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์รางวัล Asian Excellence Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม