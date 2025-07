ปตท. คว้า 8 รางวัลแห่งความยอดเยี่ยม ครองสถิติมากที่สุดในไทย บนเวที Asian Excellence Awards

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นางมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม (ซ้าย) พร้อมด้วย น.ส.จรูญศรี วันเกิดผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน ปตท. รับ 8 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 (15th Asian Excellence Award) ตอกย้ำความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจบนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” โดยเน้นธุรกิจ Hydrocarbon ที่ถนัด ปรับพอร์ตธุรกิจสู่สมดุลใหม่ และเร่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมในปีนี้ ปตท. เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสูงสุดถึง 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) และรางวัลสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม (Best Corporate Communications) นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้รับรางวัลภายในงานอีกด้วยAsian Excellence Awards จัดโดย Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดี โดยพิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย