โค้งสุดท้าย Welfare Marketing Beyond 2025 จองสิทธิ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ได้ถึง 14 มิ.ย.68

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากกลยุทธ์ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น ธอส. จึงจัด“มหกรรมทางการเงินออนไลน์ : Welfare Marketing Beyond 2025” ในรูปแบบ Live Streaming ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เพียง 1 ชั่วโมงได้รับกระแสตอบรับล้นหลาม มีผู้เข้าชมกว่า 6,400 ราย และมียอดจองสิทธิ์โปรโมชันพิเศษภายในงานเป็นจำนวนมาก สะท้อนประสิทธิภาพการให้บริการด้านออนไลน์ของธนาคารลูกค้าที่สนใจสามารถจองสิทธิ์โปรโมชันพิเศษงานมหกรรมทางการเงินออนไลน์ : Welfare Marketing Beyond 2025 ได้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2568ประกอบด้วย(1) สินเชื่อบ้าน Welfare Marketing Beyond 2025 : ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 5 เดือนแรกเพียง 1.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA / MLTA) และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 พิเศษ ! สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินนิติกรรมสูงสุด 7 ลำดับแรก รับฟรี!! พัดลมทาวเวอร์ 1 รางวัลต่อ 1 ท่าน(2) สินเชื่อซ่อม – แต่ง และสินเชื่อซ่อม – แต่ง Plus : สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ต้องการเพิ่มเพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อาทิ รีโนเวทบ้านใหม่ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือติดตั้ง Solar Roof ให้กู้เพิ่มรวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยวงเงิน 100,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 3 เท่ากับ 1% ต่อปี และวงเงิน 200,000 บาทถัดมา อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกคงที่ 1.99% ต่อปี และปีที่ 4 - 5 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ยื่นกู้ง่ายๆ โดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดิน พิเศษ! สำหรับผู้จองสิทธิ์ วงเงินทำนิติกรรม 300,000 บาท และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รับฟรี!! กระเป๋าลดโลกร้อน 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ(3) เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings : อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน เปิดบัญชีเงินฝากได้ถึง 30 มิถุนายน 2568 และฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 500,000 บาท ต่อรายการ รับฟรีกระบอกน้ำ ธอส. 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ และฝากเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการ รับฟรี ร่มพับ 3 ตอน1 ท่าน ต่อ 1 คันผู้สนใจโปรโมชันพิเศษงานมหกรรมทางการเงินออนไลน์ : Welfare Marketing Beyond 2025 สามารถจองสิทธิ์ได้ผ่าน Line GHB Buddy