งานวิ่งเพื่อสุขภาพ เม็ดเงิน 1,000 ล้านบาท รายได้งามถ้าจับถูกจุด

งานวิ่ง Run For Destination 2025 ที่มีกำหนดจัดงานขึ้นที่สวนหลวง ร.9 กลายเป็นงานวิ่งที่ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์งานวิ่งของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นประวัติศาสตร์ด้านมืดเพราะเป็นงานวิ่งทิพย์ที่ผู้จัดงานทิ้งผู้สมัครลงกลางคัน นำมาซึ่งการแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดโดยฝ่ายผู้จัดงานก็ไม่ได้หลบหน้าไปไหน เดินทางให้ข้อมูลกับตำรวจ แต่สำหรับการเยียวยานักวิ่งที่ได้รับความเสียหาย กลับยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน นอกจากการรับปากลอยๆ เท่านั้น สำหรับคดีนี้อาจเข้าข่ายเป็นคดีฉ้อโกงได้เหมือนกัน ซึ่งถ้าตำรวจมีแนวทางไปทางนั้นอาจทำให้ต้องผู้จัดงานต้องปาดเหงื่อพอสมควรในแง่ของคดีความก็ว่ากันไป เพราะคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของตำรวจแล้ว แต่สำหรับในแง่มุมทางธุรกิจถือว่ามีความสนใจพอสมควร ภายหลังธุรกิจการจัดงานวิ่งกลับมาบูมอีกครั้ง หลังจากซบเซาไปพอสมควรจากโรคระบาดโควิดการวิ่งกลายเป็นกีฬากระแสหลักที่ได้รับความนิยมของบุคคลทั่วไป เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่มากถ้าเทียบกับกีฬาประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการวิ่งเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจจัดงานวิ่งที่มูลค่าทางตลาดหลักพันล้านบาทกันเลยทีเดียวข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท จากจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4-6 ล้านคน ทั้งนี้ หากประเมินมูลค่าธุรกิจรับจัดงานวิ่งจากรายได้ค่าจำหน่ายบัตรซึ่งแปรผันตามจำนวนนักวิ่งกับเงินสนับสนุนจากเจ้าภาพ/สปอนเซอร์ผ่านงบกิจกรรมการตลาดซึ่งมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 20-30 ต่อรายได้งานขึ้นอยู่กับขนาดการจัดงาน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าธุรกิจรับจัดงานวิ่งในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาทขณะที่ เม็ดเงินจากรายได้ของธุรกิจรับจัดงานวิ่งนี้ จะถูกกระจายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายเสื้อ อุปกรณ์ ที่ระลึกงานวิ่ง เหรียญและถ้วยรางวัล ผู้ผลิตป้ายหมายเลขวิ่ง (BIB) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน ในขณะเดียวกัน การเข้าร่วมงานวิ่งโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ก็อาจทำให้นักวิ่งมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักเพิ่มเติม นอกเหนือการใช้จ่ายในส่วนของชุดกีฬา Accessories & Gadgets อาหารเสริม เป็นต้นด้วยมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจการจัดงานวิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสของคนรักสุขภาพ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มีผู้ประกอบการกระโจนเข้ามาในธุรกิจนี้เพื่อหวังเก็บเกี่ยวเม็ดเงินในตลาดให้ได้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากงานวิ่งที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในแต่ละช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการจัดงาน หรือเรียกว่า 'สายป่านยาว' ก็ไม่มีปัญหา โดยสามารถสร้างสรรค์งานวิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเหล่านักวิ่งที่มีกำลังซื้อได้อย่างทั่วถึง แต่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่หวังมาขุดทอง ทั้งๆที่ยังขาดประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ดี หรือสายป่านไม่ถึง เวลาเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจึงไม่อาจแบกความรับผิดชอบต่อไปได้ นำมาสู่การทิ้งนักวิ่งไว้กลางทางอย่างกรณีของ Run For Destination 2025อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าห่วงกังวล คือ กรณีของ Run For Destination 2025 จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาภาครัฐพยายามจะยกระดับการจัดกีฬาภายในประเทศไทยให้ขึ้นไประดับสากลมากขึ้น โดยมองว่าการยกระดับไปสู่สากล แน่นอนว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตามมาอีกจำนวนมาก แต่กับรอยด่างที่เกิดขึ้นนี้อาจตัวฉุดรั้งไม่ให้ประเทศไทยไปถึงมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ดังนั้น คดีความฟ้องร้องงานวิ่งทิพย์ อาจเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าที่คิดก็เป็นไปได้