ธอส.สนองนโยบายรัฐ อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ต้องการให้ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เป็นกลไกหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และจัดทำมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้คนไทย ซึ่ง ธอส. ดำเนินงานโดยไม่มุ่งเน้นกำไรสูงสุด แต่ดำเนินการตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จัดทำสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้าและประชาชน ซึ่งนอกจากจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐอื่นแล้ว ยังขานรับมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้ ธอส. จัดทำสินเชื่อซ่อม – แต่ง กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีเพียง 1.00% ต่อปี ให้กู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายต่อหลักประกันสูงสุด 100,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้น ธอส. จึงจัดสรรกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเติมวงเงินกู้ให้กับลูกค้าเพิ่มอีก 200,000 บาท / ราย ผ่านสินเชื่อซ่อม - แต่ง Plus ที่อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ 1.99% ต่อปี และปีที่ 4 – 5 เท่ากับ 3.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ทำนิติกรรมสัญญาและผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี วงเงินกู้เดิมภายใต้หลักประกันสูงสุด ไม่เกิน 5 ล้านบาท มีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอทุกเดือนไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อาทิ รีโนเวทบ้านใหม่ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือติดตั้ง Solar Roof ซึ่งการกู้เพิ่มดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ทำให้ ธอส. มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความสะดวกในการยื่นกู้จากข้อมูลของ ธอส. พบว่า มีลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดี สามารถกู้เพิ่มภายใต้โครงการสินเชื่อซ่อม-แต่ง และสินเชื่อซ่อม-แต่ง plus กว่า 400,000 ราย วงเงินกู้สูงสุดรายละ 300,000 บาท กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อซ่อม - แต่ง วงเงิน 100,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.00% ต่อปี และสินเชื่อซ่อม - แต่ง Plus วงเงิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี โดยเชื่อว่ายังคงได้รับความสนใจจากลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้า ที่สนใจยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป