‘CPNREIT’กองทรัสต์ค้าปลีก ตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีก 4 หมื่นล้าน ภายใน 4 ปีนี้

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกและบริการในปี 2568 มีแนวโน้มเติบโต 3-5% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.4 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐฯ ควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและสินค้าแฟชั่น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจค้าปลีกและบริการ กลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drivers) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายจากนโยบายภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย (อ้างอิงข้อมูลจาก SCB EIC)CPNREIT ยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ผู้นำกองทรัสต์ค้าปลีกชั้นนำระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจาก บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งของไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารศูนย์การค้ามายาวนาน ในฐานะ Sponsor ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ที่ถือต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมนำทรัพย์สินเข้ากองเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ง CPN ได้ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่างใกล้ชิด เพื่อมองหาโอกาสพัฒนาศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประเมินโอกาสทางธุรกิจและวางแผนการ Transformation พลิกโฉมโครงการในโลเคชั่นสำคัญ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนของ CPNREIT ในระยะยาวกองทรัสต์ฯ มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและผลประกอบการของศูนย์การค้า ควบคู่ไปกับการวางแผนลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขนาดสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) และเสริมสร้างความมั่นคงของผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อนำ CPNREIT มุ่งสู่การเป็นผู้นำกองทรัสต์ค้าปลีกในภูมิภาค โดยเป้าหมายระยะกลางในช่วง 4 ปีข้างหน้า (2568-2571) CPNREIT ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เพิ่มขึ้นราว 20,000-30,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่กว่า 42,000 ล้านบาท การดำเนินการนี้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของ CPNREIT ที่ต้องการเพิ่มขนาดสินทรัพย์เป็นสองเท่าภายใน 8 ปี โดยมีแผนการลงทุนในศูนย์การค้าใหม่เพิ่มเติมทุก ๆ 2 ปี เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาวปัจจุบัน CPNREIT อยู่ระหว่างพิจารณาศูนย์การค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยจะให้ความสำคัญกับศูนย์การค้าที่มีผลประกอบการที่ดี และอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงในการสร้างการเติบโตของผลตอบแทนของ CPNREIT ในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนอีกด้วยในช่วงที่ผ่านมา กองทรัสต์ฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับทรัพย์สินหลักทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ภายหลังการต่อสัญญาเช่าอีก 15 ปี ได้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ (Transformation) เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง (Affluent Demographic) โดยการสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่โดดเด่นในด้านแฟชั่น ศูนย์รวมอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิงที่ดีที่สุดในย่านธนบุรี การปรับปรุงนี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดแบรนด์หลัก (Key Anchor Brands) และแบรนด์ใหม่ๆ ที่มีชื่อเสียง ภายใต้แนวคิด "New Soul of the District" เพื่อเสริมให้โครงการเป็นศูนย์กลางของย่านฝั่งธนบุรี โดยมีงบประมาณลงทุนในส่วนของ CPNREIT ประมาณ 1,100 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2568ได้พลิกโฉมภูมิทัศน์ค้าปลีก (Retail Landscape) และยกระดับ Master Planning ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Reimagining Lanna" ที่เน้นความหรูหรา มีชีวิตชีวา และศิลปะ (Affluent | Vibrant | Art) และมีไฮไลต์สำคัญ คือ Muji’s First Flagship Store แห่งแรกในภาคเหนือ พร้อมด้วยแบรนด์ดังใหม่ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการขยายโซนกาดหลวง (Indoor Local Market) ที่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 3 เท่า รวมเป็น 10,000 ตร.ม. และสร้างโซน Hug Craft & Northern Village เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และโครงการยังประกอบด้วย Convention Hall, Tourist Hub, Multi-Generation Space รวมถึง Go Wholesale สาขาแรกในภาคเหนือ และมีแผนพัฒนาโรงแรมและคอนโดมิเนียมในอนาคต โดยมีงบประมาณลงทุนในส่วนของ CPNREIT ประมาณ 800 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2569า ได้ประกาศปรับโฉมเป็น "Central Marina Outlet" เอาท์เล็ทแห่งใหม่ล่าสุดในภาคตะวันออก ที่รวมแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ เพื่อสร้างจุดดึงดูดใหม่สำหรับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว ให้สามารถมาช้อปปิ้งและพักผ่อนได้จนถึงเที่ยงคืนทุกวันกับ Night Market ที่รวมร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังและร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้าน ภายใต้แนวคิด "The First Day-to-Night Lifestyle Outlet in Thailand" พร้อมตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ 30,000-35,000 คนต่อวันนางสาวนภารัตน์ กล่าวด้วยว่า กองทรัสต์ฯ ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้อาคารทุกท่าน กองทรัสต์ฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โดยตอกย้ำความเชื่อมั่น ยืนยัน อาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานทั้งหมดภายใต้กองทรัสต์ฯ รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากวิศวกรโครงสร้างอาคารผู้เชี่ยวชาญภายนอก ร่วมกับผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม โดยการตรวจสอบครอบคลุม 5 ด้านหลัก ได้แก่ โครงสร้างหลักอาคาร ระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายพลังงาน ระบบน้ำและเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อและบำบัดน้ำเสีย และระบบความปลอดภัยและลิฟต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน