THAI จัด“รักคุณเท่าฟ้า 2568” ฉลองครบรอบ 65 ปี พร้อมทะยานสู่อนาคต

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 65 ปีของการก่อตั้งการบินไทย เราขอขอบคุณพนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และที่สำคัญที่สุดคือผู้โดยสารทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจและการสนับสนุนแก่การบินไทยเสมอมางาน ‘รักคุณเท่าฟ้า 2568’ จึงถือเป็นโอกาสที่เราตั้งใจมามอบของขวัญพิเศษมากมาย เพื่อตอบแทนอุปการคุณที่ลูกค้ามีต่อการบินไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบิน เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า งาน ‘รักคุณเท่าฟ้า 2568’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Always THAI ยังไงก็การบินไทยเสมอมา” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด โดยเราพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการจองบัตรโดยสารทุกเส้นทางบินของการบินไทย แพ็กเกจทัวร์ และสินค้าที่ระลึก พร้อมประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เราบรรจงสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเติมเต็มความสุขและความอบอุ่นใจให้กับการเดินทางของทุกท่าน และนำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสก่อนใครในงานนี้กิจกรรมและสิทธิพิเศษ ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2568”• บินลัดฟ้าในราคาสุดพิเศษ: บัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางของการบินไทย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตและพันธมิตรทางธุรกิจ• สะสมไมล์ง่าย ๆ รับโบนัสสุดคุ้ม: สมัครสมาชิก Royal Orchid Plus ภายในงาน รับฟรีโบนัสไมล์สะสม 500 ไมล์ และรับเพิ่มอีก 650 ไมล์ฟรี เมื่อเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ• เที่ยวสุดคุ้มกับทัวร์เอื้องหลวง: แพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษจากทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ• เปิดประสบการณ์สุดล้ำกับ VR 3D: สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนห้องโดยสารของเครื่องบินรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี VR 3D สุดล้ำ• ลิ้มลองรสชาติใหม่แห่งการเดินทาง: ชิมและเลือกซื้อเบเกอรี่แสนอร่อยจาก Puff & Pie• ช็อปของที่ระลึกสุดพิเศษ: เลือกซื้อของที่ระลึกราคาพิเศษจาก THAI Shop ที่นำมาให้เลือกสรรอย่างจุใจ• ร่วมสนุกกับกิจกรรม: เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายสะสมครบ 65,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมสนุกหมุนตู้กาชาปอง รับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ออสโล สำหรับ 2 ท่าน และรางวัลบัตรโดยสารอีกมากมาย แพ็กเกจทัวร์ และของสมนาคุณอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท!• สนุกกับกิจกรรมบันเทิง: เพลิดเพลินกับกิจกรรมบันเทิงบนเวที• ชมภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ “Fly for The New High ToGether”: สัมผัสเรื่องราว การเดินทางที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเติบโตไปด้วยกัน ด้วยประสบการณ์เหนือระดับที่การบินไทยตั้งใจมอบให้แก่ผู้โดยสาร สะท้อนผ่านรอยยิ้มแห่งความสุข เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและมาตรฐานการบิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้การบินไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก