ปมร้อนข่าวลึก : นโยบายต่างประเทศ จุดชนวนป่วนโลก ไทยต้องรู้เท่าทัน

นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าชุดใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025 ได้กลายเป็นชนวนสำคัญที่ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกอีกครั้ง โดยเริ่มจากการขึ้นภาษีนำเข้าขั้นต่ำจากทุกประเทศ 10% และตามมาด้วยมาตรการขึ้นภาษีเพิ่มเติมกับ 60 ประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ สูง โดยจะเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน ขึ้นกับขนาดของการขาดดุลการค้าประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าชุดใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2025 ซึ่งเป็นชนวนสำคัญที่ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกโดยไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 185 ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ถูกเรียกเก็บภาษีสูงที่สุด และเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย ด้วยอัตราภาษีสูงถึง 36% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก (16%) และค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชีย (21%) สาเหตุหลักมาจากการที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับไทยในระดับสูงอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงต้องเร่งจัดทัพรับมือ โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลสหรัฐ พร้อมสรุป 5 ประเด็นสำคัญที่เพื่อฟื้นสมดุลทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯ และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติให้ได้มากที่สุดท่ามกลางกระแสความกังวลจากสังคมไทยในช่วงแรก ว่ารัฐบาลตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ล่าช้า อีกทั้งยังไม่สามารถชี้แจงกับประชาชนได้อย่างชัดเจนโปร่งใสว่ามีแผนรับมืออย่างไร แม้จะบอกว่าได้มีการเตรียมการล่วงหน้ามา 2 เดือนแล้ว แต่เมื่อแผนเจรจาและข้อมูลเชิงลึกที่รัฐบาลได้เตรียมไว้อย่างรอบคอบถูกเปิดเผยออกมา ก็สามารถคลายความกังวลของสังคมลงได้ไม่น้อยเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า การเจรจาหรือการเข้าร่วมประชุมระดับชาติไม่ใช่เรื่องที่ทำกันแบบเฉพาะกิจหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ หากแต่ต้องมีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ผลได้ผลเสียอย่างถี่ถ้วน ซึ่งควรจะเป็นแนวปฏิบัติหลักของประเทศไทยในการเข้าร่วมเวทีระดับโลก เพราะสิ่งที่เดิมพันคือผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศนโยบายแข็งกร้าวของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะในยุคของทรัมป์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น การประกาศถอนตัวจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และตัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรนี้ สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับระบบสาธารณสุขโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ WHO ต้องเผชิญกับวิกฤตงบประมาณอย่างหนัก ขาดดุลกว่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2026เมื่อองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวนโยบายสาธารณสุขระดับโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอน ทั้งจากปัญหาการเงิน และเรื่องอื้อฉาวภายใน เช่น กรณีผู้อำนวยการ WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกล่าวหาว่าทุจริต ใช้อำนาจในทางมิชอบ ไปจนถึงการปลอมแปลงเอกสาร ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยจึงต้องทบทวนบทบาทของ WHO และปรับวิธีปฏิบัติต่อคำแนะนำขององค์กรนี้อย่างรอบคอบตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การประชุมกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก(WHO FCTC) ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เพื่อให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนและร่วมกันหาแนวนโยบายการควบคุมยาสูบของแต่ละประเทศการประชุมในครั้งที่ผ่าน ๆ มา ตัวแทนจากไทยที่เข้าร่วมประชุมมักเป็นเครือข่าย NGO หรือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเดิม ซึ่งไม่ได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือพิจารณาผลกระทบของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อกำหนดเป็นท่าทีอย่างเป็นทางการของประเทศไทย งานด้านควบคุมยาสูบของ WHO ยังขาดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ปิดกั้นการแสดงความเห็นของผู้ที่เห็นต่าง และถูกนำไปตีความแบบเกินเลยขอบเขต จนเมื่อข้อเสนอที่ได้จากการประชุมเหล่านี้กลับมาสู่ประเทศ ก็ถูกนำไปผลักดันในเชิงนโยบายโดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาระดับรัฐ กดดันให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ รับไปดำเนินการต่อ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบางแห่งถูกแทรกแซงทางอ้อม บางมาตรการใหม่ ๆ ที่นำมาผลักดันก็ดูจะเข้มงวดเกินไป ทั้งที่มาตรการเดิม ๆ ที่มีอยู่แล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมต้องเสียเวลากับการออกนโยบายใหม่ ๆ แทนที่จะพัฒนาแนวทางเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคที่สังคมเรียกร้องความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน และการสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา การกำหนดนโยบายสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะในประเด็นอย่างการควบคุมยาสูบที่มีหลายมิติ ไม่เพียงแค่เรื่องของปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของรายได้ภาษี ผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบและร้านค้า จึงควรได้รับการทบทวนด้านโครงสร้างอย่างจริงจัง ซึ่งน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น่าจะศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ และหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำเช่น อย. สหรัฐ กระทรวงสาธารณสุขของหลายๆ ประเทศ แล้วนำมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมยาสูบมากกว่าการรับฟังข้อมูลในวงจำกัดและการยกย่องให้รับรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือและเทคนิคในการรักษาสถานะของการไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย ปล่อยให้องค์กรระหว่างประเทศมีอำนาจอธิปไตยเหนือประเทศไทยในการกำหนดทิศทางนโยบายการควบคุมยาสูบที่ควรมาจากผู้แทนปวงชนชาวไทยและฝ่ายบริหารที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้มาบริหารบ้านเมืองหากประเทศไทยต้องการรักษาอธิปไตยด้านนโยบายและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว เราควรเรียนรู้จากกรณีของนายพิชัยที่นำคณะไปเจรจากับสหรัฐฯ อย่างมืออาชีพ และยึดหลักการศึกษา วิเคราะห์ เตรียมการล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เป็นแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เพราะในโลกยุคใหม่ ไม่ใช่การแสดงท่าทีเข้มงวดที่สุดจะอยู่รอด แต่คือการ “ปรับตัวเร็วที่สุด” ให้เข้ากับบริบทของสังคมโลกต่างหากที่จะได้เปรียบ