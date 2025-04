ยิ่งใหญ่ ระดับโลก 'สงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์' กับนางสงกรานต์จักรวาล “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก” Miss Universe 2024

เซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมือง สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ‘centralwOrld Songkran Fest 2025’ ตอกย้ำหนึ่งเดียวสงกรานต์แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางราชประสงค์ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย หนุนไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ผนึก ททท., Plan B และ ROV สร้างปรากฏการณ์ดนตรีสุดโจ๊ะแห่งปี Thai Rhythm Songkran Festival 2025 (12-14 เม.ย. 68)ปรากฏการณ์ “Arena of Thai Rhythm” ครั้งแรกของการจับมือระหว่าง ROV และ Thai Rhythm พร้อมการเปิดตัวเพลง “เฟสติวัล” โดย D Gerrard x Zbing Z. แท็กทีมเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟ พร้อมโซนเกม RoV สมจริงที่จะพาแฟน ๆ เข้าสู่โลกของเกมอย่างเต็มอรรถรสเปิดเวทีด้วย รำวงสาวเมืองเพชร และ DJ Jay Cardi สนุกต่อกับ ZOLAR แล้วแซ่บโจ๊ะต่อกับรำวงเดอะฟองฟอด แอนด์เฟิร์ส วาไรตี้ และ DJ งูเห่า เพิ่มดีกรีโชว์จัดเต็มจากแจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก, ลำไย ไหทองคำโจ๊ะกันต่อกับรำวงกลองยาว และคอนเสิร์ตจาก สิงโต นำโชค, จ๊ะ นงผณี, เดอะฟองฟอด วาไรตี้ และทีมนักร้องจาก The Voice ปิดท้ายความสนุกด้วยไททศมิตร พร้อมกิจกรรมไทยสุดม่วนแบบจัดเต็มทั้งเวทีรำวงสุดแกลมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ, สาวน้อยตกน้ำ และ Giant Slider สไลเดอร์ยักษ์ สูง 12 เมตร ที่จะกลับมาสร้างความชุ่มฉ่ำใจกลางเมืองอีกครั้งพบ “ในเครื่องแต่งกายตามอย่างโบราณนุ่ง ห่ม แบบราชสำนัก ให้เห็นถึงความประณีต นำผ้าลายอย่าง “ลายกุดั่นทรงเครื่องใหญ่” ลวดลายที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาออกแบบเป็นผ้านุ่งนางสงกรานต์ สวมอาภรณ์ “ปักษามาศ” คือ อัญมณีสีแดง ทัดดอกทับทิมดอกไม้ประจำตัวนางสงกรานต์ มือขวาถือจักร มือซ้ายถือสังข์ เป็นอาวุธ ตามอย่างตำราปราณของไทยออกแบบรังสรรค์ชุดโดย อ. ธนิต พุ่มไสวพร้อมด้วยตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้แข็งแกร่งบนเวทีระดับนานาชาติพร้อมครั้งแรกของการปรากฏตัว นางสงกรานต์ Gen Z ของเซ็นทรัลเวิลด์ “ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า อาร์มสตรอง” ศิลปินไทยรุ่นใหม่มาสร้างสีสันโมเมนต์สุดประทับใจใจกลางราชประสงค์ และครั้งแรกกับโชว์พิเศษของ ‘บิวกิ้น’ ร่วมฉลองสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ ณ ลานมหาสุข เซ็นทรัลเวิลด์จัดเต็มความบันเทิงตลอดทั้งวัน ได้แก่• สรงน้ำพระเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หาชมยากที่อัญเชิญมาประดิษฐานเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ พระพุทธชินราช อายุ 666 ปี จากสกุลช่างพิษณุโลก “จ่าทวี”, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม จากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พร้อมรับ น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และสักการะ พระแก้วมหาจักรพรรดิทรงเครื่องประจำวันเกิด เพื่อเสริมโชคลาภและพลังชีวิต• งาน CPOT ของดีทั่วไทย สุขใจรับสงกรานต์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม รวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับสินค้าไทยสู่สากลแบบร่วมสมัย และตลาดสินค้าวัฒนธรรมในหลายสาขาทั่วประเทศให้ ช้อป ชิม ลิ้มรส อาหารไทยพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 9-16 เม.ย. ที่โซน Dazzle ชั้น 1• World-Class Thai Showcases การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสุดพิเศษจากกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ การแสดงเริงรื่นชื่นสงกรานต์ การแสดงกระบี่กระบอง และการแสดงเซิ้งโปงลาง ที่จะมาร่วมเติมเต็มสีสันแห่งเทศกาลให้ครบทุกมิติทั้งความสนุก ความงดงาม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างแท้จริง และการแสดงรำไทยเดิม, ร้องเพลงไทยประยุกต์, แฟชั่นโชว์ผ้าลายดอกและผ้าขาวม้า การแสดงกลองสะบัดชัย และพลาดไม่ได้กับการแสดงสืบสานตำนานศิลป์ โขนจากสถาบันชั้นนำ• โซน Central Court ชั้น 1 สุขสราญใจ จุดถ่ายรูปแห่งความสุขในช่วงเทศกาลของการพบปะครอบครัว และระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน ชมมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์ต้อนรับสงกรานต์มหาบันเทิงจากวงศิลปิน T-Pop อาทิ วง Y2Z, วง G-ERA, ศิลปินค่าย Level8 Entertainment อาทิ Fangkaow Saruta, BossPerth, Kad Marc, Son Ravisut, The White Park, ศิลปินของ projext52 Leesaw, Angel&Angie, Prim, Tunya, Pangzaa และ ค่าย wayday วง Eyerice ตามด้วยวง ISTHEPRINT, วง sweezdream• ขบวนมหาบันเทิง เต็มอิ่มกับความสุขสุดครื้นเครงทั่วศูนย์การค้า พร้อมแจก Premium Thai Souvenir สุดพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยกับกิจกรรม Walking Traditional Tour สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณแยกราชประสงค์มันส์พร้อมกันที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ! กิจกรรมสาดน้ำสุดยิ่งใหญ่และคอนเสิร์ตจากศิลปินดังระดับประเทศกว่า 300 ชีวิตทั่วเริ่มต้นที่ Westgate Songkran Concert 2025 ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี พบ Jetset’er, CD GUNTEE และ The Parkinson (13–15 เม.ย.) ด้าน เซ็นทรัล มหาชัย จัดเต็มในงาน Mahachai Songkran Festival 2025 กับศิลปินระดับท็อป สิงโต นำโชค, หนุ่ม กะลา, แจ๊ส สปุ๊กนิค, ลำไย ไหทองคำ, Mocca Garden,I-Boss และ Gentlemans (12–15 เม.ย.)สนุกสุดในงาน “มัน โคตร เปียก” ที่ เซ็นทรัล จันทบุรี กับ หนุ่ม กะลา, Safeplanet, ปู่จ๋าน x เคนน้อย ร้อยลีลา และ Season Five (11–14 เม.ย.)กับงาน LEO Supreme Society SPLASH FEST ที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น ที่จะพาทุกคนไปมันส์กับ Jetset’er, Two Popetorn, Beer The Voice, Polycat, Anatomy Rabbit และ Mirrr (12–15 เม.ย.)WATER WAR CHIANG MAI 2025 ที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เทศกาลดนตรีสาดน้ำสุดยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ จัดเต็มวันเดียวแบบไม่ยั้งกับศิลปินแถวหน้าอย่าง นนท์ ธนนท์, Bodyslam, Taitosmith, Mean , Perses, Three Man Down, Slot Machine, Potato และ Big Ass (13 เม.ย.): กับ Hatyai Songkran Festival 2025 ณ เซ็นทรัล หาดใหญ่ เย็นฉ่ำ สดชื่น และจัดใหญ่ถึง 5 วันเต็มกับศิลปินดังระดับประเทศ สงกรานต์ รังสรรค์, PERSES, กวาง AB Normal, Wanyai, เอม วิทวัส และดีเจจากเกาหลี DJ IVY, DJ GIO, DJ KIRIN, DJ VIVIAN และ DJ KARA พร้อมพริตตี้สาวสวยร่วมสร้างสีสันตลอดงาน (11–15 เม.ย.) สร้างประสบการณ์สงกรานต์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และเสียงดนตรีแบบจัดเต็มทั่วไทยไม่มีสะดุดสนุกกับ: เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, หาดใหญ่, พัทยาบีช, พัทยามารีน่า เอาต์เล็ต และ นครปฐม