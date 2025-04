ธอส.ชวนมีบ้านรับสงกรานต์ จัดทรัพย์เด่น ทำเลดีทั่วไทย เปิดประมูลออนไลน์ 4 เม.ย.

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปี 2568 ด้วยการจัดงาน “ประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ ครั้งที่ 3/2568 ประจำเดือนเมษายน” ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 12.00-12.30 น. ผ่าน Application : GHB ALL HOME เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้น โดยได้นำทรัพย์เด่น ทำเลดี ราคาคุ้มค่าถึง 1,375 รายการทั่วประเทศ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า มาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 35% จากราคาปกติ โดยเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 499 รายการมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 125 ตารางวา ในโครงการฮาบิเทียโมทีฟ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ราคาเริ่มต้นประมูล 7,910,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์อยู่ในหมู่บ้านที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เดินทางได้หลายเส้นทาง และใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ขณะที่รายการทรัพย์ที่เปิดประมูลเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 65,000 บาท เท่านั้น! คือ ทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ชั้น 5 จาก 5 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 25.5 ตารางเมตร โครงการเบสท์คอนโด 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนทรัพย์ในส่วนภูมิภาค นำออกมาประมูล 876 รายการ โดยมีรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 61 ตารางวา ในโครงการศิวาลัย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นประมูล 3,205,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ และเหมาะแก่การอยู่อาศัยลูกค้าที่ชนะการประมูลสามารถใช้โปรโมชันผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” ที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุด 24 เดือน และหากทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2568 จะได้รับส่วนลด On top เพิ่มอีก 15% ด้วยผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริง หรือรับชมภาพทรัพย์ก่อนเข้าร่วมประมูลได้ทาง Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com และลงทะเบียนชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูลออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 22.00 น. รายการละ 10,000 บาท (ยกเว้นทรัพย์ราคาประมูลมากกว่า 10 ล้านบาท วางเงินประกัน รายการละ 100,000 บาท)โดยสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL HOME ผ่านระบบ iOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลทรัพย์ Online” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ QR Code ก่อนเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในงานต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME