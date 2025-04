GO HOTEL ผนึก CardX กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว

จตุพร วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงาน Hotel Asset Management and Operations บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “GO Hotel” มุ่งมั่น เป็นศูนย์กลางการเดินทาง เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับให้กับทุกคนที่เข้าพัก กับการตกแต่งที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การบริการระดับพรีเมียม และการเดินทางที่สะดวกสบายบนทำเลใจกลางเมือง Go Hotel เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เติบโต ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” กับโรงแรมดีไซน์พรีเมียมในราคาจับต้องได้ บนทำเลศักยภาพที่เข้าถึงง่าย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และยังเป็น Pet Friendly Hotel ที่เปิดรับสัตว์เลี้ยง ให้ลูกค้าได้ออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนคู่ใจไปได้ทุกที่ปัจจุบัน 4 สาขา ได้แก่ GO HOTEL บ่อวิน, บ้านฉาง, ชลบุรี และ ศรีราชา มีเป้าหมายเพื่อเจาะพื้นที่เศณษฐกิจ EEC และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ยอดจองโรงแรม Go HOTEL ทั้ง 4 สาขาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังเปิดให้บริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ชลบุรี บ้านฉาง และ ศรีราชา ที่มีอัตราการพักเต็ม 100% (ก.พ. - มี.ค. 68)ความร่วมมือกับ SCB ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผ่านบัตรเครดิต CardX ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาที่พักที่คุ้มค่าและสะดวกสบาย ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงแนวทางของ SCB ที่มุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจลูกค้า เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและคุ้มค่าที่สุดแพคแกจที่พักราคาพิเศษ สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต Card X ลด 15% จากราคา BAR Rate สำหรับการเข้าพักที่ GO HOTEL รับสิทธิพิเศษ Late Check-Out ได้ถึงเวลา 15.00 น. (จองตรงผ่าน https://letzzzgo.co/ หรือ Line OA : @gohotel) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568รับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสม Card X Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2568นักเดินทางยุคนี้มองหาประสบการณ์ที่มากกว่าการพักผ่อน แต่ต้องการที่พักที่เดินทางสะดวก คุ้มค่า และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายแอคทิวิตี้ งานวิ่ง เทศกาลดนตรี หรือทริปธุรกิจ GO Hotel ตอบโจทย์กลุ่มนี้ด้วย โรงแรมดีไซน์พรีเมียมราคาสุดคุ้ม ทำเลดี ใกล้เมืองและศูนย์กลางธุรกิจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับนักวิ่ง สายคอนเสิร์ต และนักธุรกิจ เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นมากกว่าการพักผ่อน แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกจุดหมายปลายทาง