ปมร้อนข่าวลึก

เรื่องราวเบื้องหลังของอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มลงระหว่างการก่อสร้างนั้นยังคงมีตัวละครให้ถูกพูดถึงเป็นระยะ โดยตัวละครที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดในเวลานี้ คือ บิงลิน วู นักธุรกิจจีนชื่อดังที่มีความเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว วงเงิน 2.1 พันล้านบาทเศษ ซึ่งดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ซีอาร์อีซี (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จํากัดทั้งนี้ ในเพจรู้ทันจีน ให้ข้อมูลไว้ว่า บิงลิน วู (Wu Binglin) เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เขามีภูมิลำเนาเดิมจากชาวแต้จิ๋ว (มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน) โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Suntiphab Import-Export Co., Ltd. ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการค้านำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์ที่เขาก่อตั้งขึ้น มีประสบการณ์ทำธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปีทั้งในจีนและไทยธุรกิจของเขาครอบคลุมการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและส่งออกสินค้าเกษตรจากไทย (เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ) ตลอดจนการลงทุนการผลิตในต่างประเทศ เช่น เอทานอล อาหาร เสื้อผ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการบริหารที่ดี บริษัทของเขามีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องและไม่มีหนี้สินต่อสถาบันการเงินนอกจากบริษัทดังกล่าว เขายังบริหารเครือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือ เช่น Suntiphab Transport Co., Ltd., International InterTrading Co., Ltd. และ Mutzusi Electric Co., Ltd. ซึ่งล้วนเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายธุรกิจของเขาทั้งด้านการขนส่งและการค้าบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้บิงลิน วูจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นทางการในจีน แต่เขามีบทบาทเชื่อมโยงใกล้ชิดกับองค์กรภาครัฐและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลที่สนับสนุนรัฐบาลปักกิ่ง เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในสภา中华全国归国华侨联合会 หรือ สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลแห่งชาติของจีน ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลชาวจีนโพ้นทะเลนอกจากนี้ ข้อมูลโปรไฟล์ของบริษัทเขายังระบุว่าเขาเป็น “สมาชิกวุฒิสภาจีน” (Senator of China) ซึ่งเทียบได้กับการเป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติของจีน (CPPCC) สะท้อนถึงบทบาทเชิงสัญลักษณ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติของจีนอีกบทบาทหนึ่งที่โดดเด่นคือ ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการรวมชาติจีนอย่างสันติแห่งประเทศไทย (Thailand-China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification หรือ Thailand-CCPPNR) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเลที่สนับสนุนนโยบาย “จีนเดียว” และการรวมชาติไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยสันติวิธี องค์กรนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานแนวร่วมเอกภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยบิงลิน วูทำงานร่วมกับบุคคลเชื้อสายจีนอื่น ๆ ในไทยเพื่อเผยแพร่จุดยืนทางการเมืองของปักกิ่งในต่างแดนอย่างแข็งขัน ในปี 2008 เขาเคยสร้างชื่อเสียงโดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่กรุงเทพฯ ซึ่งเขาวิ่งถือคบเพลิงด้วยชุดสีแดงและเปล่งคำขวัญปลุกใจเช่น “ให้ชาติแม่รุ่งเรืองยั่งยืน” แสดงออกถึงความรักชาติจีนอย่างเต็มที่สื่อทางการจีนหลายแห่ง เช่น ซินหัว และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สภาแห่งรัฐ ก็เคยเผยแพร่บทสัมภาษณ์หรือถ้อยแถลงของเขาที่สนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็นการประกาศความจงรักภักดีต่อมาตุภูมิหรือการสนับสนุนนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์ในการต่อต้าน “กลุ่มแบ่งแยกดินแดน” ในไต้หวัน ทิเบต และซินเจียงอย่างเปิดเผยบทบาทเหล่านี้ทำให้บิงลิน วูเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของเครือข่ายชาวจีนในไทยที่สนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งอย่างเหนียวแน่นด้านความเชื่อมโยงกับประเทศไทย บิงลิน วูมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ผ่านทั้งบทบาททางธุรกิจและทางสังคมวัฒนธรรม เขาอาศัยและประกอบธุรกิจในไทยมาเป็นเวลานาน มีสถานะเป็นนักลงทุนและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในไทยหลายแห่ง ดังที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น บริษัท Suntiphab Import-Export และบริษัทในเครืออื่น ๆ ที่ดำเนินงานด้านการค้าและโลจิสติกส์ จากการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ เขายังมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทย-จีนและประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2024 เขาได้เข้าร่วมการประชุม “百国华侨华人联谊会” (สมัชชา 100 ประเทศของผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล) ณ นครหลินชาง มณฑลยูนนาน ซึ่งมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ทางบกระหว่างจีน-เมียนมา-บังกลาเทศ เพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมจีนกับภูมิภาคเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเขามองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างมากในด้านสังคมและเครือข่ายธุรกิจไทย-จีน บิงลิน วูมีบทบาทนำในหลายองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความสำคัญ เขาได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมชาว潮安แห่งประเทศไทย (泰国潮安同乡会) ซึ่งเป็นสมาคมเครือญาติและเครือข่ายชาวจีนแต้จิ๋วสายเมืองเฉาอันในไทยนอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่ง รองประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (潮州会馆) และเป็นกรรมการใน หอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เชื่อมโยงนักธุรกิจไทย-จีนเข้าด้วยกัน การที่ผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าไทย-จีนและเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนเข้าร่วมในพิธีรับตำแหน่งประธานสมาคมของเขาเมื่อปี 2023 แสดงถึงความเป็นที่ยอมรับและเครือข่ายความสัมพันธ์อันกว้างขวางของบิงลิน วูกับทั้งภาคธุรกิจไทยและทางการจีนในไทยโดยสรุป บิงลิน วู (吴炳林) เป็นนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งด้านธุรกิจและการทูตภาคประชาชน เขาสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคงในไทย ควบคู่กับการทำงานใกล้ชิดกับองค์กรชาวจีนโพ้นทะเลที่สนับสนุนรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งในสมาคมเพื่อการรวมชาติจีนอย่างสันติหรือการประกาศจุดยืนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บทบาทของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนชาวจีนในไทยกับทั้งรัฐบาลจีนและสังคมไทยอย่างเป็นระบบน่าสนใจซึ่งเพจดัง csi la ชี้ว่าวันนี้ชื่อของเขาอาจไม่ใช่แค่ “นักธุรกิจทั่วไป”แต่กลายเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่ควรถูกตรวจสอบในเครือข่ายทุนจีนและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในไทย