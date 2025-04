'ทีทีบี' เยียวยาลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

ทีทีบี บรรเทาความเดือดร้อน ลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการธุรกิจ รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่อง หวังช่วยให้ทุกคนสามารถกลับมาตั้งหลักและก้าวไปต่อ เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบี ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะลูกค้าของทีทีบี ที่ประสบความเดือดร้อนจากความเสียหายของที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการธุรกิจ ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน หวังให้สามารถฟื้นตัว กลับมาตั้งหลักและก้าวเดินต่อไปสู่การมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นโดยมีรายละเอียดความช่วยเหลือดังนี้ลูกค้าสามารถเบิกค่ารักษาจากอุบัติเหตุได้ สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท เมื่อคงเงินฝากในบัญชี ttb all free ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ทุกวันตลอดทั้งเดือน และรับความคุ้มครองในเดือนถัดไปฟรี สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch เข้าเมนูบัญชีเงินฝาก > เลือกข้อมูลบัญชี > เลือกเมนูประกันอุบัติเหตุ จาก all free > เลือกบัตร all free e-care card เพื่อดูสถานะความคุ้มครองและทีเอ็มบี (เดิม) กรณีบ้านได้รับความเสียหาย รับความคุ้มครองจากประกันบ้านฟรี และกรณีเกิดภาระค่าใช้จ่าย สามารถขอรับความช่วยเหลือพิเศษลูกค้าสามารถรับความคุ้มครองจากภัยแผ่นดินไหวโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขการมอบ “ประกันฟรี” โดยตรวจสอบความเสียหาย และแจ้งเคลมได้ที่ โทร 1292 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสำหรับลูกค้าที่มีประกันภัยทรัพย์สิน เช่น Home Guard, Home Add-on และ Happy Home สามารถแจ้งเคลมได้ที่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1519 กด 3 กด 2และมีภาระค่าใช้จ่าย สามารถขอรับความช่วยเหลือพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2568 พร้อมแนบหลักฐานความเสียหาย โดยจะได้รับการพักชำระหนี้ นาน 3 เดือน หรือ ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อไปซ่อมแซมบ้าน ผ่านบัตรกดเงินสดบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 เดือน กรณีที่ลูกค้ามีบัตรกดเงินสดบ้านแลกเงินอยู่แล้ว รับความช่วยเหลือดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 เดือน เช่นกันลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนี้ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ แอป ttb touch ผ่าน Yindee เลือกติดต่อแชทกับทางเจ้าหน้าที่ หรือ ttb contact center 1428 หรือ สาขาทีทีบี ที่เปิดทำการที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจและสถานประกอบการ สามารถตรวจเช็กความคุ้มครอง และขอวงเงินเป็นเงินทุนในการซ่อมแซมได้ประเภทไฟขยายภัยแผ่นดินไหว (Fire Extends Earthquake) ประเภทประกันการก่อสร้าง (Contractors’ All Risks) และประเภทประกันธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) กับทีทีบีโบรกเกอร์ จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวตามที่กรมธรรม์กำหนด หากพบว่ามีความเสียหาย สามารถแจ้งเคลมได้ที่ ทีทีบี โบรกเกอร์ โทร. 0 2783 0200, 0 2783 0300 เวลา 08:30-19:00 น.หรือลูกค้าที่มีประกันภัยแต่ต้องการเงินทุนซ่อมแซมเพิ่มเติม สามารถขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการเพื่อ SME ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวนานสูงสุด 12 เดือน(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน เพื่อสอบถามรายละเอียดการช่วยเหลือได้ทีทีบีพร้อมเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทุกท่านให้ก้าวไปต่อ เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น และธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราขอสู้ไปพร้อมกับคุณ โดยธนาคารยึดมั่นในแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยสนับสนุนให้ลูกค้ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/tang-lukธนาคารยึดมั่นแนวทางการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่ต้องการวงเงินกู้เพิ่ม ด้วยบัตรกดเงินสดทีทีบีบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือนแรก เดือนที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 0.47% ต่อปี โดย MRR = 7.605% ต่อปี ณ วันที่ 5 มี.ค. 68สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการเพื่อ SME ดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตามปกติ ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี และชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวนานสูงสุด 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.ttbbank.com