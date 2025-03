‘Zillion Innovation’ คว้า ‘NOVA Award’ ยกระดับการจัดการขยะอาหารสู่ความยั่งยืน

นาย เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด (Zillion Innovation) เปิดเผยว่า รางวัลนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้าน Net Zero Carbon และ Zero Waste อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยและโลกของเราทั้งนี้ โครงการ Z'Food Zero Waste ได้รับการออกแบบเพื่อลดปริมาณขยะอาหารที่ต้องนำไปฝังกลบ ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น มีเทน (Methane) โดยสามารถแปรรูปขยะเหล่านี้ให้กลายเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับมาใช้ในภาคเกษตรกรรม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเครื่อง Z'Food Zero Waste ได้รับความสนใจจากทั้ง ภาคครัวเรือนขนาดใหญ่ ร้านอาหาร ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนการจัดการขยะ และเปลี่ยนของเสียให้เป็นมูลค่าเพิ่มนายเนวินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน Z'Food Zero Waste ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะใน สิงคโปร์ รวมถึงภายในประเทศไทยเอง สถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และธุรกิจชั้นนำ เช่น โรงแรมและร้านอาหารระดับไฮเอนด์ ต่างให้ความสนใจและติดตั้งเครื่องดังกล่าวเพื่อสนับสนุนแนวทางธุรกิจสีเขียวนายเนวินธุ์ ย้ำว่า ปัญหาขยะอาหารและก๊าซเรือนกระจกเป็นเสียงเตือนให้โลกต้องเปลี่ยนแปลง ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่ลดปริมาณขยะ แต่ยังสร้างพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่ง รางวัล NOVA Award ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ แต่เป็นแรงผลักดันให้เรายังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนสำหรับบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กันซึมระดับ World Class ตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึงดาดฟ้า รวมถึงโซลูชัน Green Wall, Green Roof และวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการชั้นนำ เช่น One Bangkok, อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี, อาคารสภาวิศวกร และโรงแรมหรูอย่าง Sala Riverside