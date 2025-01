SME D Bank ติดปีกเอสเอ็มอีไทยโตยั่งยืน ลดค่าวิเคราะห์ คู่เครื่องมือเสริมแกร่งธุรกิจ

นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2568 SME D Bank ขอมอบของขวัญสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ด้วยแคมเปญ “ธุรกิจอุ่นใจ มี SME D Bank เคียงข้างคุณ” รับประโยชน์ 2 ต่อ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนด้วยภาระการเงินที่ลดลง ควบคู่กับช่วยยกระดับพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2568 ได้แก่รับส่วนลดค่าวิเคราะห์โครงการ สูงสุดล้านละ 5,000 บาท เมื่อยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยเอกสารครบตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 28 ก.พ. 2568 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 มี.ค. 2568 ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการและทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น- สินเชื่อ Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้ : ช่วยเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.4%ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี- สินเชื่อ SME Green Productivity : สนับสนุนก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี- สินเชื่อ BCG Economy : ลงทุน ขยาย ปรับปรุงธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.65% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี- สินเชื่อ Refinance Plus : ช่วยลดต้นทุน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี- สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา : เสริมสายป่านเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมรับงานได้ต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+1% วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ทบทวนวงเงินปีต่อปีรับ 500 Point นำไปใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (https://dx.smebank.co.th/) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร สามารถเลือกรับเครื่องมือพัฒนาธุรกิจได้ 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่- ด้านที่ 1 : Credit Ads ช่วยการตลาดเพิ่มรายได้ผ่านออนไลน์ มูลค่า 500 บาท- ด้านที่ 2 : ระบบ ERP บริหารจัดการภายในบริษัท มูลค่า 5,000 บาท- ด้านที่ 3 : ระบบบัญชีดิจิทัล ช่วยวางแผนการเงิน การบัญชี มูลค่า 5,000 บาท- ด้านที่ 4 : คอร์สอบรม Up Skill ยกระดับธุรกิจ มูลค่า 9,900 บาทนายพิชิต กล่าวว่า เนื่องจาก SME D Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีภารกิจชัดเจนในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ของขวัญปีใหม่ที่มอบให้ จึงควบคู่กันทั้งด้านการเงินและการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพธุรกิจสูงขึ้นและสามารถปรับตัวพร้อมกับเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 และในอนาคตผู้ประกอบการ ที่ต้องการรับบริการจาก SME D Bank แจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ www.smebank.co.th , LINE Official Account : SME Development Bank และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ