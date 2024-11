'เซ็นทรัลพัฒนา'โชว์ความสำเร็จกรีนเอ็กซ์โป Better Futures Project 2024 มุ่งสู่ NET Zero 2050

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all และบทบาท Place Maker ผู้พัฒนา “พื้นที่” และโครงการทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผนึกพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อยอดความสำเร็จงานกรีนเอ็กซ์โป จัดงาน Better Futures Project 2024 @ G Land วันนี้ถึง 22 พ.ย. 67 เพื่อร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน “อนาคตดี ชีวิตยั่งยืน” สร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจด้านความยั่งยืนสู่สังคมนางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ กล่าวว่า บทบาทสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา คือ การเป็น Place Maker ที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และสร้างสรรค์ประสบการณ์ พร้อมเชื่อมโยงทั้ง Place-People-Planet และเดินหน้าสู่องค์กร NET Zero 2050 พร้อมกับการเป็น The Ecosystem for All ที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและคำนึงถึงทุกภาคส่วน โดยเราได้จับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงการ Better Futures Project มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการขยายผล ซึ่งปีนี้ได้โรดโชว์จากที่แรก คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไปยังอีก 6 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล ขอนแก่น, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ศรีราชา และเซ็นทรัล ลำปาง รวมทั้งมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีตลอดการจัดงานปีนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากยอดผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นรวมกว่า 500,000 คน เพื่อร่วมกันแสดงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน รวมถึงการจัดการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาใต้ท้องทะเล ปัญหาขยะ ปัญหามลภาวะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายองค์กรและทั่วโลกต่างให้ความสำคัญนางสาวนภารัตน์ กล่าวว่า คาดหวังให้งานนี้เป็นนิทรรศการที่เข้าถึงง่ายและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ส่งเสริม Eco-Lifestyles ที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง ดังนั้น จึงต่อยอดจัดงาน Better Futures Project 2024 @ G Land ครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือพันธมิตรผู้เช่าอาคารสำนักงานและกลุ่มคนวัยทำงาน เป็นการสื่อสารกับอีก stakeholder ที่มีความสำคัญ ตามเป้าหมายของเซ็นทรัลพัฒนาที่ต้องการพัฒนาให้โครงการต่างๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตของผู้คน ดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร NET Zero 2050 เซ็นทรัลพัฒนาจึงร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ 1) Sustainability Alliance สร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 2) Green Partnership ให้ความสำคัญการจัดการพลังงานและขยะ และ CSV Project โครงการที่สร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ และ 3) Feasible Study for New Green Lease Format ศึกษาและวางแผนสัญญาเช่าพื้นที่สีเขียวในอนาคต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เช่น อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส และอาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เป็นโครงการที่ได้รับรองมาตรฐานอาคารสุขภาวะดีในระดับสากล และจัดอยู่ในระดับ LEED และ TREES อีกทั้งปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังเป็นผู้นำรายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกไทย ที่ออก Sustainability-linked Bond (ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน) ระดมทุนเดินหน้าสร้างมิกซ์ยูสและอาคารสีเขียวในไทยและต่างประเทศ สนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงนางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล Head of Excellence & Sustainable Development บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า งาน Better Futures Project 2024 @ G Land เป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา ให้ทุกคนได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอ ‘พื้นที่’ แห่งการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนที่เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกคน ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การเสวนากับองค์กรระดับโลกอย่าง Nasa และพันธมิตรชั้นนำสายกรีน อาทิ SET, SCG, Michellin, Unilever, Deepal by Changan, Knight Frank และอีกมากมาย ภายใต้หัวข้อสำคัญคือ 1) Climate Change การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 2) Energy & Waste Management การจัดการพลังงานและของเสีย และ 3) Green and Well-Being การดูแลสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีที่ยั่งยืน พร้อมด้วยบูธแสดงนวัตกรรมรักษ์โลก นำโดย เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัล พระราม 9 ร่วมมือกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมด้วย Michelin แสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน, SE Thailand กับเสื้อผ้ารีไซเคิลจากวัตถุดิบธรรมชาติ และ Deepal by Changan นำเสนอนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมดีไซน์ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้นจากผลสำรวจด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา และบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มของเซ็นทรัลพัฒนาพบว่า หัวข้อสำคัญด้านความยั่งยืนที่องค์กรให้ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Impact) ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน มากที่สุดอันดับ 1 คือ การจัดการสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis Management) รองลงมาคือ การจัดการขยะ (Waste Management) ดังนั้น การต่อยอดการจัดงาน Green Expo @ G Land จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านวิสัยทัศน์ ข้อคิดเห็นที่พันธมิตรได้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันแสดงพลังรักษ์โลกไปด้วยกัน