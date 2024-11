TNI คว้า CAC Change Agent Award 2024 ตอกย้ำจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชัน

นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ Chief Insurance Compliance officer บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับ CAC ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการคู่ค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน และขยายแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีนางสาวกิตติภา ยังได้ร่วมพูดคุยบนเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ "Ethical Leadership : Driving ESG Through Anti-Corruption Strategies" แลกเปลี่ยนมุมมอง เคล็ดลับในการบริหารงาน เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ ESG รวมถึงกลยุทธ์ ความท้าทายในการวางมาตรการการดำเนินงานของธนชาตประกันภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนบมจ.ธนชาตประกันภัย ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งจากภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มนอกจากนี้ ยังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ ในแคมเปญ “SAY NO to Corruption” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน เรียนรู้ ทำความเข้าใจนโยบาย และระเบียบปฏิบัติฯ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการคอร์รัปชัน และยังกำหนดนโยบายการงดรับของขวัญ ของกำนัล จากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก ในเทศกาลและโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้งยังเชื่อมโยงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กับนโยบายเพื่อความยั่งยืนเข้าด้วยกัน เพื่อรักษาความโปร่งใสในองค์กร พร้อมเดินหน้าสร้างรากฐานสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม