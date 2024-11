‘วิวาลดี้’ กวาด 2 รางวัลใหญ่จาก PRCA Thailand Awards 2024 ชี้ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโฉมวงการพีอาร์

มร.โจเซฟ เฮนรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์ กล่าวว่า สองรางวัลใหญ่ที่เราได้รับในปีนี้ทั้งแคมเปญยอดเยี่ยมจากผลงาน 'Jim Thompson - Beyond Silk' ของจิม ทอมป์สัน ลูกค้าของเรา และรางวัลผู้นำด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี ที่มอบให้แก่ คุณภัทรนิษฐ์ ซีโอโอของบริษัท นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ รางวัลเหล่านี้สะท้อนความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของทีมที่แข็งแกร่ง วิวาลดี้พีอาร์จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือความคาดหมายและขับเคลื่อนวงการประชาสัมพันธ์ให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับรางวัล Consumer Campaign Award ที่วิวาลดี้พีอาร์และจิม ทอมป์สัน ได้รับ เป็นความสำเร็จของผลงานแคมเปญที่ต่อยอดจากแท็กไลน์ใหม่ “Beyond Silk” ของจิม ทอมป์สัน เพื่อสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ที่ก้าวไปไกลกว่าการเป็นแบรนด์ผ้าไหมในตำนานของเมืองไทย ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารและแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่เปิดมุมมองใหม่และสลัดภาพจำเดิมของแบรนด์จิม ทอมป์สัน ไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ด้วยภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัย พร้อมจดจำ จิม ทอมป์สัน ในฐานะแบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ระดับโลกของเมืองไทยด้าน นางสาวภัทรนิษฐ์ อิ่มอำไภย COO ของวิวาลดี้พีอาร์ ผู้รับรางวัล PR Leader of the Year (ผู้นำด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี) กล่าวถึงความสำเร็จและบทบาทที่เปลี่ยนไปของพีอาร์ในโลกที่ธุรกิจต้องปรับตัว ว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นของทีมงานวิวาลดี้ทุกคนที่ไม่เคยหยุดสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการพีอาร์และมุ่งทำงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้ลูกค้าพันธมิตรมากว่า 20 ปี ต่อจากนี้ เราจะเดินหน้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ การวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพลักษณ์องค์กร แบรนด์และสินค้า ตลอดจนถึงวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่นางสาวภัทรนิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน วงการพีอาร์ทั้งในไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารในยุคที่ทุกคนเป็นทั้งครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ได้ ความสำเร็จของเอเจนซีพีอาร์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการก้าวนำเทรนด์ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการนำเสนอกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์คุณค่าใหม่ ๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืน เทคโนโลยี หรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล วิวาลดี้พีอาร์ พร้อมเดินหน้านำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารที่ล้ำสมัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่ลูกค้าพันธมิตรในทุกภาคธุรกิจที่ไว้วางใจเราอย่างต่อเนื่องงานมอบรางวัล PRCA Thailand Awards จัดขึ้นโดย PRCA Thailand ภายใต้สมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (PRCA) หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสมาชิกเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพด้านประชาสัมพันธ์กว่า 35,000 คนทั่วโลก โดยรางวัลในปีนี้ยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในแวดวงประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย จากการคัดเลือกที่เข้มงวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมรางวัลใหญ่สองสาขาครั้งนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการประชาสัมพันธ์ของ วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์ ซึ่งบริษัทจะเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมและสร้างความสำเร็จร่วมกับลูกค้าต่อไป