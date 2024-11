CPN โชว์ผลประกอบการ Q3/67 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 4,126 ล้านบาท

นางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยงบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง จากการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นผลจากการพัฒนาโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 3 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,284 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,126 ล้านบาท เป็นผลมาจากจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่าใน 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ นครสวรรค์ นครปฐม รวมถึงรายได้ของผู้เช่าในศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น และธุรกิจโรงแรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไตรมาส 3 ปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดโครงการใหม่ได้ตามแผน ได้แก่ Hilton Garden Inn Rayong บริเวณติดศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ในเดือนสิงหาคม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยองและอยู่ใกล้กับชายหาดชื่อดัง ตลาดบ้านเพ และเกาะเสม็ด ทำให้ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ด้วยห้องพักที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม 2 แห่ง ในเดือนกันยายน ได้แก่ ESCENT HATYAI II คอนโดหรู ฟังก์ชันจัดเต็ม ที่ถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด รองรับทุกการใช้งาน ให้คุณผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่ม ไปกับกิจกรรมสุดโปรด ด้วยส่วนกลางขนาดใหญ่ บนทำเลศักยภาพ ใจกลางเซ็นทรัล หาดใหญ่ และ ESCENT PHUKET ห้อง Fully Furnished ใจกลางภูเก็ต ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังเดินหน้าตามแผนธุรกิจ ล่าสุดเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ “Market Place เทพรักษ์” ด้วยโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Market เจาะใจกลางย่านเทพรักษ์-วัชรพล โซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ในเดือนมกราคม 2568 รับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย ไตรมาส 4 ทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Global Destination ตัวจริงของการฉลองเทศกาลความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยแคมเปญส่งท้ายปี “The World’s Great Celebration 2024”นางสาว นภารัตน์ กล่าวด้วยว่า เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ได้รับรางวัลการันตีครบทุกมิติอย่างต่อเนื่องอาทิ ‘Institutional Investor’s 2024 Asia (ex-Japan) Executive Team – Rest of Asia’ ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาคว้าทั้งหมด 12 รางวัล และรางวัล ‘Most Honored Companies: 2024 Asia Pacific (ex-Japan) Executive Team – Rest of Asia’ ที่มอบให้ 45 บริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย, คว้า 3 รางวัลใหญ่จาก ‘IAA Awards for Listed Companies 2024’ (Outstanding CEO, BEST CFO และBEST IR) ในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, SET Awards 2024: รางวัล ‘Outstanding Investor Relations’ ในกลุ่ม Business Excellence เป็นครั้งที่ 4อาทิ โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประจำปี 2567 ระดับยอดเยี่ยม และ SET Awards 2024: รางวัล ‘Commended Sustainability’ ในกลุ่ม Sustainabilityณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 เซ็นทรัลพัฒนา มีภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 42 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 40 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ ต่างจังหวัด 23 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด 1 แห่ง; และศูนย์การค้าเมกา บางนา อีก 1 แห่ง)15 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตรนอกจากนี้ ยังบริหาร37 แห่ง10 อาคาร10 แห่ง39 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI และ BAAN NIRADA