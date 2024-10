เซ็นทรัลพัฒนา และ กรุงศรี ร่วมมือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน มูลค่า 2,850 ล้านบาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) และสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Derivatives) เป็นไปตามพันธกิจของเซ็นทรัลพัฒนาและกรุงศรี ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ กรุงศรี ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เป็นวงเงิน 2,850 ล้านบาท และสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวของเซ็นทรัลพัฒนา ในการจัดสรร 30% ของเงินกู้ยืมเพื่อดำเนินงานตามกรอบการพัฒนา ESG ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 การใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาอาคารสีเขียวในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนานางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าสร้างสรรค์ ‘พื้นที่’ เพื่อยกระดับชีวิตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ และเดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงาน Journey to NET Zero 2050 การเงินเพื่อความยั่งยืน หรือ ESG Financing ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของเรา เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยชื่นชมกรุงศรีที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่การเงินเพื่อความยั่งยืนนายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา และสานต่อความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย รวมถึงเป็นแบบอย่างในการบูรณาการหลักการ ESG ในทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน การให้การสนับสนุนสินเชื่อนี้ ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะขยายธุรกรรมทางการเงินในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืนที่ 100,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2573นายฮิโรทากะ คุโรกิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน(Sustainability-Linked Derivatives) เป็นธุรกรรมอนุพันธ์เชื่อมโยงกับความยั่งยืนครั้งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และยังมอบผลประโยชน์ตามการบรรลุเป้าหมายด้าน ESGความสำเร็จของการนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนภายในกรุงศรี เพื่อบูรณาการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งทำให้กรุงศรีสามารถนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเซ็นทรัลพัฒนา