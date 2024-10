TNI ปลื้ม 'ประกันภัยEV' คว้าแชมป์ Product of the Year 2 ปีติด

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI)เปิดเผยความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้รับผลคะแนนโหวตจากลูกค้าให้ความชื่นชอบและเลือกใช้บริการมากที่สุด จนได้รับรางวัล Product Of The Year Awards 2024 ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรางวัลความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยธนชาตประกันภัย มุ่งเน้นที่ Customer Insight ของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเป้าหมายการใช้เพื่อต้องการประหยัดพลังงานรวมถึงผู้ที่วางแผนรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต แต่หลายคนยังมีความกังวลจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องของการประกันภัย ซึ่งธนชาตประกันภัยได้นำปัจจัยต่างๆ ที่ลูกค้าให้ความสำคัญต่อการพิจารณาในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการ จนสามารถตอบโจทย์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสร้าง Ecosystem ได้อย่างครบวงจร ทั้งด้านความคุ้มครองและบริการที่เหนือกว่า และเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทุกเรื่องที่คนรักรถยนต์ไฟฟ้าต้องการนายคงศักดิ์ กล่าวว่า การคว้ารางวัล Product Of The Year Awards 2024 ประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยืนยันได้ถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ธนชาตประกันภัยใส่ใจออกแบบความคุ้มครองและบริการ โดยคำนึงถึงความกังวลในการใช้งานของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและต่อยอดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จุดเด่นของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าธนชาตประกันภัยที่ครองใจผู้ใช้งาน คือคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ครอบคลุมทุกภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหมวดความคุ้มครองความเสียหายของแบตเตอรี่ให้ 100% สำหรับรถยนต์ที่มีอายุแบตเตอรี่ไม่เกิน 5 ปี (คุ้มครองทั้งกรณีซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยไม่หักค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน สูงสุดตามทุนประกันภัย) และยังคุ้มครองความเสียหายของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล (Wall Charger) สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง ซึ่งเป็นความคุ้มครองที่ธนชาตประกันภัยให้พิเศษกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่ คปภ.กำหนด ส่วนด้านบริการ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งบริการประสานงานหาจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด และบริการรถยกรถยนต์ไฟฟ้าไปยังจุดชาร์จ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษที่ธนชาตประกันภัยร่วมกับพันธมิตร มอบให้กับลูกค้าอีกมากมายทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา ธนชาตประกันภัยได้ทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ยกระดับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเฉพาะแบรนด์ของธนชาตประกันภัยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการดิจิทัลผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” และ Facebook Messenger “Thanachartinsurance – TNI” บริการพิเศษ “ศูนย์ประสานงานดูแลรถเข้าซ่อม Meet & Care” การมีเครือข่ายศูนย์บริการและอู่รถยนต์พร้อมดูแลงานซ่อมรถให้กับลูกค้ากว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ รวมถึงอีกหลายรางวัลจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ธนชาตประกันภัยเดินหน้าต่อไปในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยที่มีความเป็นเลิศสำหรับลูกค้าในทุกด้าน