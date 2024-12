ธ.ก.ส.ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ พัฒนาภาคเกษตรไทย จัด’BAAC Market + New Gen Hug บ้านเกิด’ยกระดับสินค้าเกษตร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดงาน BAAC Market + New Gen Hug บ้านเกิด โดยเชิญเกษตรกรรุ่นใหม่จากรายการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 และเกษตรกรหัวขบวนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรกรสู่เกษตรมูลค่าสูงที่มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนจากทั่วประเทศมาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงรวมกว่า 60 ร้านค้าภายใต้แบรนด์ไทยที่การันตีคุณภาพ โดยเฉพาะบูธเกษตรกรรุ่นใหม่จากรายการ New Gen Hug บ้านเกิดประกอบด้วยที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนในการนำกล้วยหอมทอง พืชเศรษฐกิจที่มีรสชาติดี และกลิ่นหอมมายกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของทานเล่นที่ยังคงรักษาคุณค่าทางอาหาร ภายใต้แพ็คเกจ ที่ทันสมัย สะอาด มีมาตรฐาน สามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยหอมทองธรรมดาไปสู่สินค้าที่เป็นได้มากกว่าของฝาก และการนำส่วนต่างๆของกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋าใยกล้วย ผ้าใยกล้วย รวมถึงพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และต่อยอดสู่ธุรกิจร้านอาหารออร์แกนิค เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่มีการพัฒนาแบบคู่ขนานทั้งการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกพริกที่ปลอดภัย การนำพริกมาเป็นพริกทอดที่ให้รสชาติที่แปลกใหม่ แม้คนไม่ทานพริกยังติดใจ กลายเป็นสินค้าใหม่ที่ถูกใจทั้งวัยเก๋าและวัยหวาน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการนำกล้วยมาทำเป็นสเเน็กในรูปแบบกล้วยเส้นสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ในนามไร่แสงสกุลรุ่ง แหล่งผลิตผำซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มาด้วยโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการมาสร้างสรรค์เป็นอาหารแห่งอนาคตสำหรับคนรักสุขภาพ ภายใต้ แบรนด์ทีมผำ ทั้งกาแฟผำ เบเกอร์รี่ผำ โจ๊กผำ และผงผำชงพร้อมดื่ม เป็นต้นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สานต่ออาชีพเลี้ยงปลาสลิดแบบดั้งเดิมมาสู่มาตรฐานบ่อ GAP พร้อมพัฒนาเป็นปลาสลิดพร้อมทาน ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวการันตีความอร่อย สด สะอาด ได้มาตรฐานและปลอดภัยฟาร์มโคนม ที่มีกระบวนการเลี้ยงและวิธีรีดนมที่มีมาตรฐาน จนสามารถได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโคนม เช่น นมโคพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตนมสด รวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบวิถีชีวิตชาวฟาร์ม เพื่อให้นักเรียน ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ จากฝีมือคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีลวดลายที่ทันสมัยและพัฒนาไปเป็นสินค้าตกแต่งในโรงแรมระดับ 5 ดาว เช่น โซฟา วอลเปเปอร์ โคมไฟ นับเป็นสินค้าแบรนด์ชุมชนที่ดังไกลระดับโลกฟาร์มเกษตรออร์แกนิค ที่นำผลผลิตในสวน เช่น น้ำตาลมะพร้าว น้ำช่อมะพร้าว มาแปลงเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพ เป็นต้นนายฉัตรชัย กล่าวว่า ธ.ก.ส. จะเดินหน้าโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างAdded Value ร่วมกับเกษตรกรหัวขบวนในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศสู่อุตสาหกรรมการเกษตรที่ตอบโจทย์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม