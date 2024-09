กรุงศรี รุกหนักพัฒนานวัตกรรม AI เสริมแกร่งดิจิทัลโซลูชัน

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน Krungsri Tech Day 2024: Technology for People มหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน ว่า ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน กรุงศรีตั้งเป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจหลักและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุม 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล ระบบนิเวศ และความร่วมมือจากพันธมิตร งาน Krungsri Tech Day 2024 จึงเปรียบเสมือนเวทีแสดงศักยภาพของกรุงศรีในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของกรุงศรี เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำธุรกิจของลูกค้าง่ายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็หวังว่างานดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนด้าน นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง กรุงศรีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยการพัฒนาในด้านไอทีและดิจิทัลของกรุงศรีกรุ๊ปจะเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้แนวคิด Technology for People ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือโซลูชันทางการเงินที่เข้าไปอยู่ในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ของผู้คน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมความต้องการทางการเงินในรูปแบบใด โดยโซลูชันที่นำเสนอนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากที่สุด แต่ต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้นโดยในปีนี้ กรุงศรี ได้ลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชัน และยังได้เสริมศักยภาพการพัฒนาอย่างเข้มข้นด้วยทีม Krungsri AI ที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาในด้าน AI, Machine Learning และ Data Analytics รวมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากร ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจกรุงศรีในภาพรวม พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งระบบนิเวศด้วยความสำคัญของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานในหลายๆ ธุรกิจ รวมทั้งภาคการเงิน ซึ่งกรุงศรีได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และทดลองมาโดยตลอด และในปีนี้เราได้รุกหนักการพัฒนาด้าน AI โดยเสริมทัพทีม Krungsri AI สร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการศึกษาวิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การใช้ AI ประเมินมูลค่าคอนโด เพิ่มประสิทธิภาพการเติมเงินสดสำหรับตู้ ATM หรือแชตบอตที่พนักงานสามารถใช้ค้นหาและสรุปความรู้ต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงข้อมูลในเชิงลึก ด้วยการนำข้อมูลของธนาคารมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์ออกมาเป็นคำตอบที่ชัดเจนและแม่นยำนอกจากนี้ ด้วยผลลัพธ์จากการยกระดับ Core Banking ในปีที่ผ่านมา ทำให้กรุงศรีสามารถขยายศักยภาพเพื่อรองรับกับดีมานด์ของ Embedded Finance Solutions หรือการนำโซลูชันทางการเงินของกรุงศรีเข้าไปช่วยระบบหลังบ้านของธุรกิจต่างๆ โดยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานอาจจะไม่ทราบว่ากำลังใช้โซลูชันของกรุงศรี ซึ่งที่ผ่านมากรุงศรีนำเสนอ Embedded Finance Solutions ให้กับหลายองค์กรในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจระบบความปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำหรับมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมผ่านดังนี้พัฒนา AI โดยเน้นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเร่งเครื่องการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายยิ่งขึ้นใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโซลูชันทางการเงินของกรุงศรีต่อยอดบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่อยู่เบื้องหลังทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ทางการเงินของลูกค้าในยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น อาทิ เทคโนโลยี API ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบการชำระเงินออนไลน์ ธุรกรรมการขอสินเชื่อ และประกันภัย เป็นต้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โดยมีแผนงานหลักภายใต้โครงการ “Jupiter by Krungsri” ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมระบบไอทีให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ทั้งนี้ ยังเอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งรวมถึงการขยายการให้บริการในระดับภูมิภาค และการปรับปรุงการปฏิบัติการด้วยโปรเจค Green IT เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยปริมาณความต้องการบุคลากรสายเทคที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน กรุงศรีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรสายเทค รวมถึงพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจแม้ไม่ได้เรียนจบหรือมีประสบการณ์การทำงานในสายเทค โครงการเหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์การเติมเต็มบุคลากรให้กับกรุงศรี แต่ยังช่วยสร้างทักษะให้กับทรัพยากรในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีให้กับผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ โครงการ Krungsri Universe Collaboration โดย Stellar by krungsri ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี และความพร้อมในการทำงานสายเทคให้กับนักศึกษา ,โครงการ QA Academy ของกรุงศรี นิมเบิล ที่ขยายโอกาสการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้บุคลากรในภูมิภาค เพื่อเข้าถึงตำแหน่งงานในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูง รวมทั้งเปิดตัว โครงการ Krungsri Upskill & TITAN Program ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสายงานต่างๆ ได้อัปสกิล-รีสกิลตัวเองเข้าสู่สายงานเทค ด้วยการอบรมทักษะอย่างเข้มข้นร่วมกับพันธมิตรสายเทคชั้นนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมKrungsri Tech Day 2024 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยปีนี้ กรุงศรีร่วมมือกับพันธมิตรสายเทค ได้แก่ Accenture, AWS, Dynatrace, G-Able, HPE, IBM, Kyndryl, MFEC, Microsoft, NUTANIX, PagerDuty, Stream I.T. และ True Digital Park นำเสนอความก้าวหน้าและการใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทั้งชีวิตและการทำธุรกิจง่ายขึ้นในทุกมิติ พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนสายเทค สายธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีได้มาอัปเดตเทรนด์การพัฒนาเทคโนโลยี อัปเลเวลการทำธุรกิจด้วยโซลูชันพร้อมใช้ และอัปสกิลความสามารถด้านเทคโนโลยีแบบเข้มข้นผ่านเวทีสัมมนา และกิจกรรมเวิร์กชอปที่น่าสนใจมากมายกว่า 40 หัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งธนาคารกรุงศรี และพันธมิตร จำนวนมาก