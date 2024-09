Gumball 3000 จัดแรลลี่รถหรูนับร้อย จากไซง่อน เข้ากรุงเทพ มุ่งสู่สิงคโปร์ สร้างสถิติโลกใหม่ใน Guinness Book of Records สำหรับการจัดแสดงซูเปอร์คาร์ใหญ่ที่สุด

เหล่าซูเปอร์สตาร์และซูเปอร์คาร์ระดับโลกมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วม Gumball 3000 Rally ฉลองครบรอบ 25 ปี บนเส้นทางยาว 3,000 กม. 6 วัน 5 ประเทศ ตั้งแต่ 14 ถึง 22 กันยายนนี้ เริ่มต้นจากไซง่อน (โฮจิมินห์ซิตี) เวียดนาม ผ่านกัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิ้นสุดที่สิงคโปร์( **ไซง่อน - พนมเปญ - เสียมราฐ - นครวัด - กรุงเทพฯ - กระบี่ - กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์**) เพื่อร่วมงาน F1 พร้อมจัดงานเทศกาลรถยนต์ ดนตรี และงานเฉลิมฉลองในทุกประเทศแรลลี่ครั้งนี้ จะมีรถหรูจากทั่วโลกกว่า 100 คัน เข้าร่วมขบวน ขับเคลื่อนโดยเซเลบชื่อดังจากทั่วโลก บุคคลผู้มีชื่อเสียง อินฟลูเอนเซอร์ นักกีฬาและศิลปินดนตรี นักเล่นเกม ยูทูบเบอร์ และผู้นำธุรกิจจากมากกว่า 40 ประเทศ ขับรถโดยใช้ Porsche วินเทจไปจนถึง Bugatti และ Koenigsegg ไฮเปอร์คาร์ผู้จัดงาน คือ มร. Maximillion Cooper ผู้ก่อตั้ง British Gumball 3000 จะขับรถ Lamborghini SVJ ร่วมกับ มร. JWW อินฟลูเอนเซอร์ด้านรถยนต์ และซูเปอร์สตาร์ชื่อดังในหลากหลายสาขา อาทิ สตรีมเมอร์ IShowSpeed จากสหรัฐฯ ผู้ขับ Lamborghini Huracan STO, ตำนานฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฝรั่งเศส Patrice Evra ที่จะมาพร้อมกับยานพาหนะ Rolls Royce Cullinan, LazarBeam ยูทูบเบอร์ชาวออสเตรเลีย, Lachlan และ Vikkstar อินฟลูเอนเซอร์จากสหราชอาณาจักร พร้อมกับ Land Rover Defender, ยูทูบเบอร์ด้านรถยนต์จากสหรัฐฯ DailyDrivenExotics (DDE) ที่จะมาในรถ Lamborghini SVJ ที่โด่งดัง, แรปเปอร์ชาวสหรัฐฯ Ja Rule และ Bun B, สมาชิก MLB Hall of Fame Ken Griffey Jr รวมถึงอดีตดาว NFL Jimmy Graham พร้อมด้วยบุคคลดังอีกมากการเฉลิมฉลองแรลลี่ Gumball จะเริ่มจากใจกลางเมืองไซง่อน เวียดนาม ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พร้อมค่ำคืนของความบันเทิง Gumball 3000 ฟรีสำหรับแฟน ๆ ที่เข้าร่วมงานพร้อมการแสดงสด และดีเจ Martin2Smoove, Andy Purnell, CJ Beatz และแขก VIPIShowSpeed จะโบกธงเริ่มต้นในเวลาเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน บนถนน Le Loi ใจกลางเมืองโฮจิมินห์เพื่อส่งสัญญาณเริ่มการเดินทางของผู้ขับขี่ในช่วงแรกไปยังอุโมงค์ Cu Chi ที่มีชื่อเสียง ก่อนที่จะเข้าสู่กัมพูชาเพื่อพบกับการต้อนรับสุดประทับใจในพนมเปญ พร้อมการแสดงสดจากศิลปินดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาจากพนมเปญ มุ่งสู่เส้นทางภาคเหนือไปยังภูมิภาคที่มีโบราณสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก ณ เมืองเสียมราฐ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายนนอกจากนี้ มูลนิธิ Gumball 3000 จะจัดงานเลี้ยงกาลาประจำปีและการประมูลเพื่อการกุศลร่วมกับสถาบันการประมูลชั้นนำระดับโลก Christie’s ที่นครวัดที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งที่แปดของโลกเงินที่ระดมทุนได้ จะนำไปใช้สนับสนุนโครงการเยาวชนทั่วโลก รวมถึงการสร้างสนามฟุตบอลลอยน้ำสำหรับชุมชนในกัมปงเกลียงในกัมพูชา และการจัดหาอุปกรณ์สเกตบอร์ด ('Supply the Ride' campaign) ในแต่ละประเทศตลอดเส้นทางร่วมกับ The Skatepark Projectวันอังคารที่ 17 กันยายน Gumball จะสร้างสถิติโลกใหม่ใน Guinness Book of Records สำหรับการจัดแสดงซูเปอร์คาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่นครวัด จากนั้น ขบวนรถจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย เตรียมพร้อมสัมผัสกับค่ำคืนของมวยไทยและดนตรีสดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จากกรุงเทพฯ เดินทางมุ่งสู่ภาคใต้ผ่านป่าฝนไปยังจังหวัดกระบี่ในระหว่างวันพุธและพฤหัสบดีที่ 18 ถึง 19 กันยายน พร้อมกับการจัดกิจกรรมการกุศล ณ สนามฟุตบอลลอยน้ำของเกาะปันหยี อ่าวพังงาโดยทางมูลนิธิ Gumball 3000 จะมอบเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอล และจะมีการแสดงฟุตบอลโดยแชมป์โลกฟุตบอลฟรีสไตล์ Séan Garnier ด้วยจากกระบี่ ขบวนรถจะเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย มุ่งสู่นครกัวลาลัมเปอร์ ณ The Exchange TRX Mall ในเย็นวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พร้อมการแสดงพิเศษจากแรปเปอร์ชาวสหรัฐฯ Ja Rule และมุ่งสู่จุดหมายสุดท้าย คือ การเข้าเส้นชัยที่สิงคโปร์ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์ของงาน F1ถ้วยรางวัล Asprey’s Spirit of Gumball จะถูกส่งมอบในแบบฉบับของ Gumball ในเย็นวันเดียวกันบนดาดฟ้าของ Marina Bay SandsMaximillion Cooper ผู้ก่อตั้ง Gumball 3000 ย้ำด้วยว่า เส้นทางแรลลี่ระดับโลกเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ Gumball 3000 คือ การเปิดรับวัฒนธรรมใหม่และหลอมรวมผู้คนจากทุกสัญชาติในระดับภูมิภาค พร้อมสนับสนุนโครงการการกุศลเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสชีวิตที่ดีขึ้น