TAN พร้อมรับไฮซีซันธุรกิจครึ่งปีหลัง หวังทำรายได้ปี67โตทะลุเป้า 20%

นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรีระดับโลก เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2567 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และกำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วงไตรมาส 2/2567 กลุ่มบริษัทฯ จะมีอัตรากำไรสุทธิที่ชะลอตัวลง โดยหลักมาจากการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้าง New S-Curve รอบใหม่ให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับภูมิภาค ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยมีความมั่นใจว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้วกลุ่มบริษัทฯ มั่นใจว่า จะสามารถสร้างการเติบโตได้ที่ 20% ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยสะท้อนจากผลการดำเนินงานในงวดครึ่งแรกของปี 2567 ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ราว 7% ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ติดลบ 1% จากการเข้าสู่สภาวะกำลังซื้อถดถอย นอกจากนี้ การขยายการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้อัตราเร่งของรายได้เติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสาขาของแบรนด์ในพอร์ตฟอลิโอทั้งในและต่างประเทศขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ HARNN ในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีน อาทิ Douyin และ RED เพื่อช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมียอดวิวของแบรนด์ไปแล้วกว่า 44 ล้านครั้ง คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายจากการขายได้ในช่วงไตรมาส 3/2567 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ได้เพิ่มแบรนด์ใหม่ในกลุ่มแฟชั่นอย่าง GANNI และ UNITED ARROWS ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทย รวมทั้งการขยายไปยังธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 3/2567 และคาดว่าจะช่วยเติมเต็มการเป็น ‘Truly Integrated Lifestyle Company’ ตามเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงครึ่งหลังปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเปิด Marimekko แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์ ที่มีชื่อเสียงในด้านลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ในทำเลใจกลางเมืองประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ Marimekko อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยถือเป็นสาขาที่ 2 ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดร้านอาหาร Bread Street Kitchen & Bar ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ภายในไตรมาส 4/2567 นับเป็นแห่งที่ 2 ต่อจากร้านอาหารแห่งแรกที่ Bread Street Kitchen & Bar - The Emsphere ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาแห่งที่ 2 ในทำเลที่มีศักยภาพสูงจะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TAN กล่าวด้วยว่า แม้ครึ่งปีแรก จะเผชิญความท้าทาย แต่ TAN ยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมองภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 มีแนวโน้มเติบโต จากปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่ฟื้นตัว แต่ก็ยังมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และความผันผวนทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค แต่เชื่อว่า กลุ่มสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ และสินค้าแบรนด์เนม จะยังคงเติบโตได้ดี ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการฟื้นตัวของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีให้แก่ลูกค้า และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว