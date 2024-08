Alipay+ ขยายฐานพาร์ทเนอร์ร้านค้าครอบคลุม 90 ล้านแห่งทั่วโลก

Alipay+ (อาลีเพย์พลัส) โซลูชันการชำระเงินข้ามพรมแดน และการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ดำเนินการโดย Ant International (แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล) เดินหน้ารุกตลาดโลกด้วยแคมเปญฤดูร้อนสุดยิ่งใหญ่ ที่เริ่มขึ้นพร้อมกับงานฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (UEFA EURO 2024) พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการฟื้นตัวเต็มรูปแบบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในสิ้นปีนี้Alipay+ เป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินอย่างเป็นทางการของ UEFA EURO 2024™ ซึ่งเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) และแอปธนาคารชั้นนำ รวมถึงพันธมิตรในยุโรปอย่าง Bluecode และ Tinaba กับร้านค้ากว่า 400,000 แห่งทั่วยุโรป โดยในช่วง EURO 2024 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม:•ร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Alipay+ ในยุโรป มียอดธุรกรรมของนักท่องเที่ยวที่จ่ายผ่านพันธมิตร e-wallet ของ Alipay+ เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งพันธมิตรหลายรายเป็นผู้นำด้านการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเอเชีย นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จ่ายด้วยแอปธนาคารในประเทศของตนเองผ่าน Alipay+ ก็เพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วง EURO 2024•นักท่องเที่ยวที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำจากจีน ฮ่องกง ยุโรป มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ขับเคลื่อนกระแสการท่องเที่ยวในยุโรป ทั้งในแง่จำนวนการทำธุรกรรมและมูลค่าการจับจ่าย•นอกจากการช้อปปิ้งแล้ว นักท่องเที่ยวยังนิยมใช้แอป e-wallet ของประเทศตัวเอง จ่ายที่ร้านขายยา และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่าน Alipay+ โดย Alipay+ ได้ขยายฐานพาร์ทเนอร์ร้านค้าเพื่อตอบรับความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น•การใช้จ่ายข้ามประเทศในช่วง EURO 2024 ที่เมืองที่เป็นเจ้าภาพอย่าง เบอร์ลินและมิวนิก เพิ่มขึ้นมาก จากแคมเปญส่งเสริมการใช้บริการ Alipay+ ทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้บริโภค ทำให้ยอดธุรกรรมผ่าน Alipay+ ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นถึง 73% และจำนวนร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Alipay+ ก็เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาDouglas Feagin, President, แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024 สะท้อนให้เห็นถึงพลังของกีฬาในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน และผลักดันให้เกิดการเติบโตของการท่องเที่ยวข้ามประเทศอย่างน่าทึ่ง ซึ่งยอดธุรกรรมผ่าน Alipay+ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว เป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่เห็นได้ชัดเจน ร้านค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในยุโรปมีความพร้อมปรับตัวเข้ากับเทรนด์การจ่ายเงินแบบดิจิทัลใหม่ ๆ อยู่เสมอ เราจะเดินหน้าขยายเครือข่ายร้านค้าที่รองรับ Alipay+ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกต่อไป พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายยิ่งขึ้นAlipay+ จัดแคมเปญซัมเมอร์ระดับโลกรับฤดูร้อนซัมเมอร์นี้นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินด้วยแอปชำระเงินของประเทศตัวเอง ผ่าน Alipay+ ได้แล้วที่ร้านค้ากว่า 90 ล้านแห่ง ใน 66 ประเทศทั่วโลก โดยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ร้านค้าของ Alipay+ นั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อร้านค้ากับลูกค้าของพาร์ทเนอร์ด้านการชำระเงินกว่า 30 รายมีการคาดการณ์กันว่า ยุโรป จะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก Alipay+ จึงได้วางแผนขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากกระแส UEFA EURO 2024 ด้วยการจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตร ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้แอปชำระเงินของประเทศของตัวเอง พร้อมทั้งมอบโปรโมชันพิเศษให้กับลูกค้า ณ ร้านค้าชั้นนำในจุดหมายปลายทางหลักในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และเยอรมนีนอกจากร้านค้าปลีกแล้ว Alipay+ ยังมุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศนั้น ๆ เช่น มอบดีลพิเศษให้นักท่องเที่ยวที่ร้านขนาดเล็กในย่านไชน่าทาวน์ในมิลาน โดยยังร้านค้าขนาดเล็กอีกหลากหลายร้านในยุโรปที่กำลังมาเป็นส่วนหนึ่งของฐานพาร์ทเนอร์ร้านค้าของ Alipay+ นอกจากนี้ Alipay+ ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการผนึกกำลังกับแอปเรียกรถแท็กซี่ FREENOW บุกตลาดยุโรป 7 ประเทศ พร้อมเปิดตัวบริการขอคืนภาษีแบบดิจิทัล ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถรับเงินคืนภาษีผ่านแอป Alipay+ ได้ทันทีที่ร้านนักท่องเที่ยวจากจีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไทย สามารถสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดคุ้มที่ร้านค้ากว่า 2 ร้านแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้แล้ววันนี้ กับ Alipay+ โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับส่วนลดพิเศษที่ร้านค้ากว่า 300,000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นในสนามบิน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านขายสินค้าความงามนักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินผ่าน Alipay+ ได้อย่างสะดวกสบายทั่วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปนAlipay+ มอบความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ AlipayHK, GCash, Touch 'n Go eWallet และ TrueMoney ในเกาหลีใต้ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษร่วมกับพันธมิตรชั้นนำมากมายตลอดช่วงฤดูร้อน ซึ่งครอบคลุมทั้งร้านค้าปลอดภาษี ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก ตลาดท้องถิ่น และร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงร้านค้าปลอดภาษี และห้างสรรพสินค้าที่ดำเนินการโดย Hyundai, Shilla, Shinsegae, Lotte World, ZeroPay Jeju market และ Olive YoungAlipay+ ก็ขยายการให้บริการในภาคการขนส่ง ช่วยให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น บนเกาะเชจู ผู้ใช้งาน AlipayHK, GCash, Touch ‘n Go eWallet และ TrueMoney ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Alipay+ สามารถชำระค่าโดยสารรถบัสด้วยได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังสามารถจองตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางทั่วประเทศ ผ่านมินิโปรแกรมของ Korail บนแอป Alipay ได้อีกด้วยความร่วมมือกับ ZeroPay ซึ่งเป็นระบบ QR code แห่งชาติของเกาหลีใต้ครั้งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินผ่าน Alipay+ ได้ที่ร้านค้ากว่า 1.9 ล้านแห่งทั่วประเทศAlipay+ ยังร่วมมือกับพันธมิตรยกระดับประสบการณ์ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการขยายพื้นที่เครือข่ายร้านค้าที่รองรับการชำระเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (International Consumer-Friendly Zone Program) ครอบคลุมเมืองสำคัญอย่างเฉิงตู ฉงชิ่ง ปักกิ่ง กวางโจว และเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวในจีนสามารถชำระเงินที่กว่า 80 ร้านค้า ในจีนได้สะดวกสบายกว่าที่เคย ด้วยการเชื่อมโยงบัตรเครดิตระหว่างประเทศของตนเองกับแอป Alipay หรือผ่านวิธีชำระเงินของพันธมิตร Alipay+ อื่น ๆ ที่มีมากถึง 12 รายโดยผู้ใช้ AlipayHK, Touch ’n Go eWallet, GCash และ TrueMoney สามารถซื้อแพ็คเกจการเดินทางราคาพิเศษกับร้านค้าที่รองรับการชำระเงินผ่าน Alipay+ ได้ทั่วภูมิภาคนี้ นอกจากนี้การผนึกกำลังกับระบบ QR Code แห่งชาติในประเทศอย่างสิงคโปร์ ยังช่วยขยายฐานร้านค้าให้ครอบคลุมถึงธุรกิจ และผู้ค้าขนาดเล็ก ช่วยให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวจีน Alipay+ จึงได้นำเสนอนวัตกรรมและแคมเปญใหม่ ๆ ผ่าน Alipay หนึ่งในพันธมิตรด้านการชำระเงิน เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษกับร้านค้าชั้นนำกว่า 30 แห่งในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัล รีเทล, เดอะมอลล์ กรุ๊ป และคิง เพาเวอร์ในประเทศไทย Pavilion and Sunway Velocity ในมาเลเซีย รวมถึง Jewel, Resorts World Sentosa และ Mandai ในสิงคโปร์ เพื่อมอบสิทธิพิเศษต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนยิ่งไปกว่านั้นซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน Alipay+ ก็ได้ยกระดับ Alipay+ D-hub และ Amazing Thailand e-card ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Alipay เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า และโปรโมชั่นมากขึ้น