NEO ลุยพันธกิจ ESG ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างความยั่งยืน

นาย สุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ผู้ทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า นโยบาย ESG (Environmental, Social and Governance) ของบริษัทฯ กำหนดกรอบการดำเนินงานครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานานนับ 10 ปี ภายใต้การบริหารและพัฒนาธุรกิจจากหัวใจสำคัญของแนวคิด “Innovation from Core to Care - คิดดีเพื่อโลก นวัตกรรมดีเพื่อคุณ” โดยเป็นการคิดออกแบบตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ปลายทางสำหรับผู้บริโภค คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ความรู้นำไปสู่วิธีการใหม่ๆ จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารสู่การทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของความรับผิดชอบใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนาย สุทธิเดช กล่าวว่า NEO ยกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับเวิลด์คลาส เพื่อเพิ่มความสุขในทุกๆ วันให้กับทุกๆ คนอย่างยั่งยืน เราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นภายใต้คำว่า ‘รับผิดชอบร่วมกัน’ ที่ไม่ใช่แค่รับผิดชอบทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งของผู้ร่วมงานในองค์กร ผู้บริโภค ขยายผลไปถึงชุมชน และสังคมที่กว้างขึ้น เรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นส่วนสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์เอง เริ่มตั้งแต่สูตรและบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นต้นทางสำคัญในการเข้าไปจัดการเรื่อง ESG ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มากกว่าแค่ทำที่ปลายทาง โดยเราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องและทำได้จริง เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของ NEO ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและพัฒนาสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อโลก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ รวมถึงอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ ที่สำคัญคือ NEO เรามีทีมงานด้าน ESG โดยเฉพาะ ที่เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การแบ่งปันความรู้ให้สังคม และการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล กลายเป็นวิถีแบบ NEO ที่เราให้นิยามกันว่า “SustainNEOvation” การสร้างความยั่งยืนให้ประเทศและโลกด้วยการใช้นวัตกรรมในแบบของ NEO ในทุกๆ กระบวนการจากต้นทางสู่ปลายทาง โดยเราจะสื่อสารผ่านไอคอน NEO CARE เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเรา CARE ในคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสบายใจในทุกๆ ครั้งที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณNEO ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้าน ESG ที่ชัดเจนเพื่อการทำงานที่เป็นรูปธรรม โดย ปัทมา ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “พันธกิจด้าน ESG มุ่งเน้นในเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจน โดยทีม ESG จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายโดยในปี 2568 นี้ตั้งเป้าลดการใช้ Virgin Plastic ในไลน์ผลิตลง 20% ส่วนในปี 2573 เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดสำหรับโรงงานอยู่ที่ 40% และภายในปี 2593 เป็นองค์กรที่มีสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ตอกย้ำวิสัยทัศน์อันชัดเจนของ NEO ที่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังการดำเนินงานด้าน ESG ของ NEO มีหัวใจหลักอยู่ที่แนวคิดของ “Innovation from Core to Care - คิดดีเพื่อโลก นวัตกรรมดีเพื่อคุณ” ยังแสดงถึงจุดยืนการพัฒนาธุรกิจที่เริ่มต้นจากความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้แนวคิดกลายเป็นจริง โดย NEO ได้ให้ความสำคัญกับ 4 ด้านที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคโดยตรงครบทั้งระบบนิเวศน์ของการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำ ทั้งการพัฒนาคุณภาพน้ำอย่างจริงจัง การบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านคุณภาพชีวิต มุ่งยกระดับคุณชีวิตและทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมการดูแลโลกง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บีไนซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้มข้นไฟน์ไลน์ที่พัฒนาให้ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต แต่เพิ่มคุณภาพการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเกินความจำเป็น ด้านการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานสีเขียว และความรู้ที่มีส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ณิชมน ถกลศรี แกนนำสำคัญของทีม ESG กล่าวถึงความมุ่งมั่นจริงจังของพันธกิจด้าน ESG เพราะ NEO นำเอาวิสัยทัศน์จากผู้บริหาร ส่งต่อไปยังหัวใจสำคัญ ซึ่งก็คือทีม ESG ที่ได้รวบรวมจากหลากหลายส่วนของ NEO และเต็มเปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน สร้างจุดมุ่งหมายด้าน ESG ที่ชัดเจนในทุกปี สิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่การทำตามเทรนด์ของโลก แต่มีผลมาจากความต่อเนื่องในการลงมือปฏิบัติของเรามาอย่างยาวนานนับสิบปี โดยมีนวัตกรรมขับเคลื่อนให้นโยบายต่างๆ ทำได้จริง ซึ่งเราเชื่อว่าสามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ในวันที่โลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกปี เราจึงอยากชักชวนผู้บริโภคที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณภาพ มาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแบบ “SustainNEOvation” เพื่อยกระดับความสุขในทุกๆ วันให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน