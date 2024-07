‘ธนชาตประกันภัย’เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียน รับลูกค้า‘สินมั่นคงประกันภัย’

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม “โครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาประกันภัยกับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย โดยยืนยันศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน เพื่อมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าสินมั่นคงประกันภัย ที่กำลังมองหาบริษัทประกันภัยในการคุ้มครองดูแลกรมธรรม์ต่อเนื่องธนชาตประกันภัยเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย ด้วยเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 4,930 ล้านบาท และยังคงฐานะความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเงินกองทุนที่ 537.9% มีสินทรัพย์รวม 18,774 ล้านบาทธนชาตประกันภัย ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า (Net Promoter Score-NPS) ที่ 65.27% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมประกันภัยระดับสากล จากความใส่ใจดูแลลูกค้า ครอบคลุมการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร มอบมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วย 3 บริการพิเศษ ได้แก่ Line Service ที่สามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ตั้งแต่ดูรายละเอียดกรมธรรม์ แจ้งอุบัติเหตุผ่านไลน์ได้ทันที หรือต่ออายุประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการดูแลรถเข้าซ่อม Meet & Care ดูแลงานซ่อมรถแทนลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อช่วยลดปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญจากการนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่ซ่อมรถยนต์ และอู่และศูนย์บริการในเครือที่มีมาตรฐานกว่า 2,000 แห่ง ครอบคลุมครบ 77 จังหวัด ทั่วไทยธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล "บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น”จากสำนักงาน คปภ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 เป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการ และรางวัล Product of the Year 2023 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ที่ยืนยันได้ถึงความสำเร็จของการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Ecosystem อย่างครบวงจรลูกค้าที่สนใจ ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ แนะนำรายละเอียดได้จาก 3 ช่องทางออนไลน์ที่สะดวก ได้แก่1. Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” @thanachartinsure2. เว็บไซต์ธนชาตประกันภัย : www.thanachartinsurance.co.th3. ช่องทางเฟซบุ๊ก ธนชาตประกันภัย : Thanachartinsurance – TNI