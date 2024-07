"ศรีตรังโกลฟส์”โชว์ผลงานเด่น คว้าเกรด A มาตรฐานระดับสากลจาก amfori BSCI

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ และสาขาสะเดา พี.เอส. ผ่านการรับรองตามมาตรฐานamfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) ระดับเกรดA ซึ่งสาขาหาดใหญ่ได้รับมาตรฐานเกรดA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และ สาขาสะเดา พี.เอส. ได้รับมาตรฐานเกรดA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมาตรฐาน amfori BSCI เป็นมาตรฐานการประเมินระดับสากลที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade Association หรือFTA) ประกอบด้วยสมาชิกองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกสำหรับ มาตรฐาน amfori BSCI มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคมในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก มุ่งเน้นให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนความยั่งยืน ผ่านหลักจรรยาบรรณของamfori BSCI (code of conduct amfori BSCI) อาทิเช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม เป็นต้นปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก รวมไปถึงอุตสาหกรรมถุงมือยางเช่นกัน ซึ่งบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน amfori BSCI แล้วทั้งหมด 5 โรงงาน โดยทุกโรงงานอยู่ในระดับเกรด อย่างต่อเนื่อง และอีก 1 โรงงานเปิดใหม่อยู่ในระหว่างการขอรับรอง ทั้งนี้หากพิจารณาผลการประเมินกับบริษัทถุงมือยางรายใหญ่ในระดับสากล และจากการประเมินที่บริษัทได้รับเกรด อย่างต่อเนื่องในทุกโรงงานนั้น ถือได้ว่าบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ เป็นผู้นำองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (ในกลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยางระดับโลกก็ว่าได้นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGTผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและรายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่า ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ สามารถทำผลงานด้านความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น และได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 8 Best ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย 1 ในกลยุทธ์นั้น คือ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Best Sustainability) ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิด “Clean World Clean Gloves” (CWCG) ที่ให้ความสำคัญกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental) ด้านสังคม(Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance)ดังนั้น การที่เราได้รับเกรดA ของมาตรฐานBSCI มาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)การบริหารจัดการองค์กร การดูแลพนักงาน การให้คุณค่าของการส่งเสริมความหลากหลายของพนักงานภายในองค์กร การพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลปัจจุบัน บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ มีพนักงานมากกว่า 9,300 คน มีบริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในไทยและต่างประเทศ และมีลูกค้ามากกว่า170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทุกโรงงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล สามารถตรวจสอบได้ และจากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ผ่านมาถือได้ว่าเราเป็นผู้นำด้านธุรกิจถุงมือยางที่ยั่งยืนในระดับโลก(The World’s leading sustainable gloves company) ทำให้ศรีตรังโกลฟส์ฯ จะต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาทุกความเป็นไปได้ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ การคิดค้นนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังมุ่งส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลกตลอดไป