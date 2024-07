'TFPA’ เปิดตัว 'วิโรจน์ ตั้งเจริญ' นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนใหม่ รุกขยายการรับรู้บทบาทของนักวางแผนการเงิน

นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมวางแผนการเงินไทย หรือ Thai Financial Planners Association (TFPA) เปิดเผยว่า ได้เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคนใหม่ โดยมีความตั้งใจที่จะผลักดันพันธกิจของสมาคมฯ ให้สำเร็จลุล่วง ได้แก่ การส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และยกระดับนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นผู้ให้บริการวางแผนการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ และวางใจได้ พร้อมกับสร้างนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เน้นการสร้างมาตรฐานการวางแผนการเงิน และคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT (Associate Financial Planner Thailand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่ง ได้วางนโยบายมุ่งส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยวางแผนการดำเนินงานพร้อมกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ได้แก่1. เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการวางแผนการเงินให้กับทั้งนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกประเภทนิติบุคคลจะมีกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ทำร่วมกับสมาชิกเพื่อการต่อยอดแนวทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะเริ่มจากการสำรวจความต้องการและแนวทางการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวางแผนการเงินในแต่ละสถาบัน และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนการความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ2. ขยายความรู้ สร้างความเข้าใจ สู่ภาคประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความต้องการในการใช้บริการวางแผนการเงิน และจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยจะจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินกับประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนทางการเงิน ทั้งการจัดกิจกรรมเชิงรุกที่จัดโดยสมาคมฯ และจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม Financial Planning workshop เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้วิธีจัดทำแผนการเงินเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง การให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน (Financial Planning Clinic) ให้ประชาชนได้รับคำแนะนำจากนักวางแผนทางการเงินที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้และกิจกรรมผ่าน www.tfpa.or.th และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง3. เชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยจะสร้างพันธมิตร สร้างการเชื่อมโยงกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อขยายขอบเขตการยอมรับให้กว้างมากขึ้น รวมทั้งมีแผนเข้าพบและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลนายวิโรจน์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) อาชีพนักวางแผนการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเตรียมความพร้อมทางการเงินให้คนไทยก่อนการเกษียณอายุ ด้วยวิชาชีพของนักวางแผนการเงิน การให้คำแนะนำไม่เพียงแต่มองประโยชน์สูงสุดของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก แต่ยังวางแผนการเงินโดยมองรอบด้านของลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มความมั่งคงทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาสิทธิประโยชน์จากรัฐ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนายวิโรจน์ ตั้งเจริญ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในฐานะกรรมการมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการเงิน และการลงทุนมากกว่า 33 ปี นับเป็นนายกสมาคมคนที่ 4 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (นับจากเมษายน 2567-2569)