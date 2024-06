CPN ขยายพอร์ตธุรกิจ Residence ลุย 10 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Residence ทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เป็นอันดับที่ 2 อีกทั้งยังทำกำไรเติบโตสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยทำให้ Ecosystem ของเราสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบ 360 องศาทั้ง Shop-Eat-Work-Play-Stay และ ‘Live’ เพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการอยู่อาศัย แต่ยังมอบ Privilege จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นสังคมของ “Central Citizens” ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ทำให้บ้านและคอนโดเซ็นทรัลเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้าน ให้เป็น Preferred Brand ในทุกๆ ย่านและโลเคชั่นทั่วประเทศ โดยในปีนี้เราจะมีโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมดรวม 43 โครงการ ทั้งแนวราบและแนวสูง ครอบคลุม 20 จังหวัดคุณกรี เดชชัย President, Residential Business บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้บ้านและคอนโดเซ็นทรัลเรามี Central Citizens กว่า 6,700 ครอบครัว มอบการอยู่อาศัยในโครงการคุณภาพพร้อมเป็น Ecosystem for Life ที่ดีและยั่งยืน โดยเราพร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง ตั้งเป้าปี 2567 ทำรายได้รวม 7,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 20% จากปีก่อนหน้า โดยปีนี้เปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง 10 โครงการ ครบทั้งแนวราบและแนวสูง มูลค่ารวม 13,430 ล้านบาท ได้แก่ที่โดดเด่นคือ แบรนด์ใหม่ “บ้านนิรดา” บ้านเดี่ยวระดับ Luxury Class ได้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจ เปิดตัวไปแล้วที่พระราม 2 และอุทยาน-อักษะ ปีนี้เปิดตัวทำเลใหม่คือ บ้านนิรดา เอกชัย-วงแหวน บนทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อทุกความสะดวกสบาย ดีไซน์หรู ฟังก์ชันรองรับครบทุกการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นๆ เปิดตัว บ้านนิรติ ศรีวารี บางนา และ บ้านนิรติ นครปฐมภายใต้แบรนด์คอนโด ESCENT ซึ่งเป็น แบรนด์เรือธงของเรา เปิดไปแล้วที่ นครสวรรค์, นครปฐม ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยในช่วงเปิดตัวมียอดจองสูงถึง 80-90% ภายใน 4 วัน และตอนนี้ปิดการขายแล้วทั้งสองทำเล รวมถึง ESCENT Bangna ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และ First Jobber ด้วยคอนเซ็ปต์โดดเด่น Urban Integration บนทำเลที่มีศักยภาพเติบโตสูง เชื่อมต่อการใช้ชีวิตใกล้กับโครงการมิกซ์ยูส “เซ็นทรัล บางนา” ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลาง Co-Activity Space และพื้นที่ใช้งานที่จัดสรรลงตัวทุกตารางเมตร นอกจากนี้ยังเปิดคอนโด ESCENT อีกหลายๆ ทำเล คือ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต รวมถึงเปิดเฟสสองเพิ่มที่หาดใหญ่ และอุบลราชธานีCentral Pattana Residence พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ Super Luxury Class ไปจนถึง Affordable Class โดยความสำเร็จของธุรกิจเกิดจากความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ Better Living ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่บ้านบนทำเลศักยภาพ ที่มาพร้อม Quality of Life ใส่ใจผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ พร้อมวางมาตรฐานของการอยู่อาศัยด้วยระบบ Home Automation ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น Better Safety, Better Design, Better Function & Feature ซึ่งโครงการของเรามี Spec ในส่วนต่างๆ ที่ให้มากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ และคิดถึงการอยู่อาศัยจริง จึงติดตั้งระบบเหล่านี้ให้กับทุกโครงการ: การอยู่ติดหรือใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มาพร้อมความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และเรายังมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับ Central Citizens ทั้งสิทธิที่จอดรถของลูกบ้าน, สะสมคะแนน The 1 และส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ในเครือ เป็นต้นการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพ ที่สะดวกสบาย และครบวงจร รวมถึงบริการหลังการขาย และกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือกว่าและไม่เหมือนใครนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานใหญ่แห่งปี " IMAGINING BETTER LIVING" ยกทัพ บ้าน คอนโด และทาวน์โฮม พร้อมอยู่กว่า 20 โครงการจากทั่วทุกภาคทั่วไทยมาไว้ในงานเดียว พร้อมรับข้อเสนอและโปรโมชั่นจัดเต็มที่สุดในรอบปี การันตีความคุ้มค่าที่คุณจะพลาดไม่ได้ พิเศษสุด! กับการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “ESCENT Bangna” คอนโดมิเนียมแห่งใหม่ตกแต่งครบที่จะมาตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และข้อเสนอที่ดีที่สุด รับส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท* Upgrade The 1 Exclusive* (1 สิทธิ / การจองเท่านั้น* และโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิงหาคม 2567) รับคะแนน The1 เท่ากับมูลค่าการซื้อโครงการ* (25 บาท รับ 1 คะแนน เฉพาะโครงการพร้อมอยู่ และโอนกรรมสิทธิ์ภายในกรกฎาคม 2567 เท่านั้น) และดอกเบี้ยพิเศษ* เฉพาะงานนี้ 27-30 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณชั้น 1 เซ็นทรัล คอร์ต